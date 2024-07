Ya sabes que no hay nada que nos guste más que que llegue el fin de semana. Porque sí, es el momento en el que podemos descansar, tener algo de tiempo libre y hacer esos planes que no hemos podido hacer durante la semana. Y sí, no nos gusta solo por eso, sino porque es el momento de escuchar Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.

Hemos tenido tiempo de hablar de todo, desde la selección española (que hoy se prepara para jugar la final de la Eurocopa) hasta nuestros diseñadores patrios (como Palomo Spain), pasando por el viaje de la Princesa Leonor a Lisboa.

Sin embargo, no podíamos sino detenernos en una noticia que nos ha dejado helados: Bertín Osborne no tiene intención de hacerse una prueba de paternidad para reconocer al hijo que ha tenido con Gabriela.

Lo que sabe Carmen Lomana del hijo de Bertín Osborne

Hace unas semanas, el cantante se había ofrecido a reconocer al hijo que tuvo con Gabriela, que tiene apenas meses, y había dicho que se haría una prueba de paternidad. Sin embargo, cuando tenía que ir el pasado miércoles al Instituto Nacional de Toxicología para realizarse el test, no se presentó.

A continuación, lanzó un comunicado, a través de sus abogados, en el que avisaba de que veía "innecesarias" las pruebas de paternidad, porque iba a ser responsable con ese niño, independientemente del parentesco.

Algo que no ha sentado nada bien a la madre del niño, que ha terminado por estallar con el que fue su pareja, y ha declarado que Bertín Osborne no se ha interesado ni por un momento por el niño, y que ella va a ir hasta el final con este asunto para que se reconozcan los derechos de su hijo y su responsabilidad para con él.

De esto hablaba Lomana, que decía que lo de llegar al final es lo que tiene "que hacer", y explicaba qué es lo que realmente habían firmado. "Han firmado un papel a ver si lo arreglaba, Gabriela con todo el cariño y le hace entrar en el camino bueno, pero eso no es nada. El día de mañana tiene que saber que con una prueba es hijo de Bertín" expresaba.

Además, la socialité reconocía que ha llegado a ver al niño de Bertín y Gabriela. "Le he visto la cabeza y es rubio. Os digo que ese niño es suyo".

El dardo de Lomana a Osborne

La cosa no ha quedado ahí, porque Carmen Lomana ha insistido en que lo que debería hacer Bertín Osborne es hacerse una prueba de paternidad, aunque quiera seguir siendo responsable con el niño. "Si no lo fuera, ahí se va a probar que él tenía razón en lo que ha dicho y cómo ha actuado".

Eso sí, ha recalcado que no sabe por qué el cantante no ha querido hacerse las pruebas. "No sabemos por qué no se las hace, la chica, que la pobre bastante está pasando, dice que no ha llamado ni se ha preocupado ni por los acuerdos, ha pasado del tema, según ella" decía.





Y aprovechaba, por cierto, para lanzarle un dardo al que ha llamado "mi amigo", de forma muy sarcástica. "El hecho de que se declare en rebeldía con pruebas, cuando menos me parece absurdo y fuera de lugar, qué más le da" expresaba.