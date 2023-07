Carmen Lomana revela lo primero que dijo Bertín Osborne a su pareja tras enterarse de su paternidad

Es sábado y por fin podemos compartir con Carmen Lomana (y comentar, dicho sea de paso) las noticias que más nos han llamado la atención de la crónica rosa de esta semana. Y sí, por supuesto no podía faltar la noticia de la nueva paternidad de Bertín Osborne, a sus casi 70 años, junto a su expareja, Gabriela. Y es que, en sus primeras declaraciones, el cantante aseguró que el bebé "era un accidente" y que no querían tenerlo. Sea como sea, Carmen Lomana ha desvelado cuáles fueron las primeras palabras del presentador a Gabriela tras enterarse de la paternidad y que puedes escuchar aquí.

"Es que eso es muy feo. Nunca lo hubiera imaginado de Bertín, pero así es la vida" explicaba. Y es que para la socialité es inconcebible que las primeras palabras de Bertín Osborne fueran tan incendiarias y se las dijera a una mujer que acababa de enterarse que esperaba un hijo con una persona con la que ya estaba distanciada.

Las declaraciones de Bertín Osborne para justificar el embarazo

Nada más conocerse la noticia el miércoles sobre su nueva paternidad, el presentador quiso pronunciarse y justificar lo que había pasado, asegurando que esto se trataba de "un accidente" y que el niño no era ni "quierido ni deseado", aunque apechugarían con la decisión de tenerlo y que él "intentaría ayudar en lo que sea".

Y es que él mismo ha confirmado que su relación con Gabriela, aunque sea una mujer "estupenda y fantástica" está rota y no es su novia, de hecho, llegó a decir que nunca podría decir que está enamorado de ella. Y esas palabras ha querido analizar Carmen Lomana también que, explicando que lo conoce de hace tiempo, no entiende cómo puede decir algo así.

"¿Queda feo, no crees? Un hijo tiene que tener respeto desde antes de nacer, no puedes hacer declaraciones desde antes de nacer, no puedes decir que era un accidente" decía enfadada la socialité, que no llegaba a explicarse como Bertín ha hecho una casi rueda de prensa en distintas televisiones para asegurar que este bebé no era algo que entrase en sus planes.

Por eso mismo, Carmen Lomana ha querido seguir matizando. "Tiene casi 70 años, ¿no tiene métodos para evitarlo si no quiere? No lo entiendo, no entiendo su reacción y se nota que no le apetece y que le ha sentado muy mal, hay que tener mucho cuidado" explicaba la socialité, que se mostraba muy enfadada con Osborne tras esas declaraciones que no hacen sino hacer daño a su expareja.

La explicación que pide Carmen Lomana

Por supuesto, tiempo ha habido para explicar todo sobre la boda de Tamara Falcó, que ha quedado en un segundo plano tras el anuncio de la paternidad de Bertín Osborne. Sin embargo, Carmen Lomana quiso comentar todo sobre ese enlace, especialmente, sobre el interés que generaba en todo el mundo.

"Que alguien me lo explique, porque no lo entiendo" decía la socialité sobre ese interés que suscita la boda de la marquesa de Griñón. Aquí puedes ver sus palabras.