Era enero de 1971 cuando Julio Iglesias e Isabel Preysler se daban el sí quiero en Illescas, después de un noviazgo de lo más mediático. Ambos, el día de su boda, estaban radiantes, y llenos de vida, lo que se comprobó años más tarde con el nacimiento de sus tres hijos. Y aunque todo parecía ideal, apenas ocho años más tarde, el matrimonio se separaba.

De las razones por las que aquello pasó se ha hablado mucho y se han dicho muchas pero, todo apuntaba, en realidad, a que se debía a las numerosas infidelidades del artistas. Y es que el cantante había tenido, según se decía, unos cuantos deslices. Se hablaba de que le había sido infiel con una modelo venezolana apodada "la flaca", o con otras mujeres y que eso había hecho que la filipina se hartase.

?? Carlos Herrera revela el gran secreto profesional de Julio Iglesias: "Si pagabas por horas..." ?? https://t.co/YJCEl3Jl0h — COPE (@COPE) September 20, 2023

Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Carmen Lomana lo tiene claro, y contaba en Fin de Semana que todas esas teorías que se han tenido no eran ciertas. "Todo el mundo pensaba que 'Hey' era como para Isabel Preylser porque le había dejado y no, creo que ella sufrió y lo quiso mucho, pero sufrió mucho por sus infidelidades. Todo el mundo interpretaba que él la había dejado por muchas cosas y eso no es así" empezaba diciendo.

No contenta con ello, llegaba a decir que la gota que colmó el vaso de la paciencia de Isabel Presyler fue una sola infidelidad, la de "la flaca", pero no como se ha contado la historia. "Él fue el primero como Shakira de empezar a decir cosas en sus canciones. "La flaca" fue una modelo venezolana que vivió tres años con Julio y ahí fue cuando ella dijo hasta aquí hemos llegado" sentenciaba Carmen Lomana.

La opinión de Carmen Lomana sobre la nueva canción de Shakira

Shakira está que no para en este último mes, porque, entre otras cosas, fue la gran triunfadora y homenajeada en los premios de la música MTV Video Music Awards, donde hizo un show honrando su larga carrera, y acaba de sacar nuevo single que dará forma a su próximo álbum. Y es que la barranquillera no ha dejado de triunfar desde que se mudó a Miami y empezó una nueva vida junto a sus dos hijos.

Y aunque parecía que las pullas a su ex, Gerard Piqué, habían cesado, lo cierto es que no. Porque aunque su nuevo sencillo habla sobre las desigualdades y la precariedad laboral,especialmente la de los inmigrantes que van a Estados Unidos, no ha dejado de atacar a la familia Piqué.

?? El secreto que le cuesta un millón de euros a Shakira en su nueva canción contra Piqué ??



https://t.co/CfKrumtaBM — COPE (@COPE) September 22, 2023

Esta vez le ha tocado al padre del exfutbolista, con la siguiente estrofa: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura".

"Shakira se está pasando, me parece una vergüenza que se meta con la familia de su marido de esa manera y diga esas barbaridades" explicaba la socialité. No contenta con ello, ha expresado que la cantante ya está empezando a cansar.