El fósforo que le regaló una joya a Enrique Iglesias tras colarse en su fiesta: “Le encantó”

Seguro que todos recordamos aquella canción de Mecano que decía: “Allí me colé y en tu fiesta me planté…”. Pues no solo Ana Torroja se colaba en las fiestas ajenas, sino que mucha más gente de la que pensamos suele hacerlo, incluso con frecuencia.





Y entre toda esa gente, cómo no, tenemos a ‘los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’, unos auténticos maestros en el arte de infiltrarse como un invitado más en cualquier celebración que se precie. Porque es que le dan a todos los palos: bodas, fiestas en discotecas, celebraciones de la Copa del Rey…

A los oyentes de Carlos Herrera no se les escapa una e incluso tiene planes perfectos para llevar a cabo su aventura y así no cometer ningún error para ser descubiertos.





REGALA UNA JOYA A ENRIQUE IGLESIAS TRAS COLARSE EN SU FIESTA





Y empezamos con Abraham, diseñador de joyas. Nos cuenta Abraham que una noche se encontraba en la famosa discoteca madrileña Joy Eslava y “vi a dos chicas muy guapas a las que seguí para ver hacia dónde iban”. Al llegar a la segunda planta se topó con dos guardaespaldas pero “como iba con ellas me dejaron entrar”, relata Abraham.

Una vez dentro “vi a Enrique Iglesias que estaba sentado conversando con algunas mujeres” y mientras yo iba comiendo y bebiendo hasta que “conocí al director que llevaba el videoclip y al de la casa discográfica de Enrique”. Tras unos minutos de conversación, le preguntaron que quién era él y qué hacía allí, así que ni corto ni perezoso les dijo que era Abraham, diseñador de joyas y que “sinceramente, me he colado”.

Y les contó su historia y que “quería conocer a Enrique Iglesias y regalarle una de mis joyas”. Y, para su sorpresa, dicho y hecho. Le presentaron a Iglesias con quien estuvo conversando y sí, le regaló una joya que previamente le quitó a una amiga que la llevaba en el cuello, porque en aquel momento él no llevaba ninguna encima. Se trataba de una perla de Tahití que “le encantó” al cantante, confiesa Abraham.

PROTOCOLO ‘EVASIÓN O VICTORIA’ DE UNA BODA





Lo de asistir a bodas a las que no estás invitado y ni siquiera conoces a los novios es de lo más frecuentes entre nuestros fósforos. Óscar nos cuenta el ‘Plan Perfecto’ que tenía junto a unos amigos para colarse en bodas. “Primero, íbamos a la Iglesias para saber las fechas en las que se celebraba alguna boda. Después, perfectamente vestidos para la ocasión, nos presentábamos en la Iglesia y allí establecíamos contacto con algunos de los invitados hablando de lo guapa que va la novia, lo nervioso que está el novio… Después íbamos a tomar unas cervezas con ese contacto para saber en qué lugar era la celebración. Y, ya íbamos al cóctel y después a la barra libre, a la comida no nos quedábamos”, explica el fósforo.

Aunque lo tenían todo medido nos dice Óscar que una vez “tuvimos que activar el protocolo ‘Evasión o Victoria'” que consistía en coger un taxi y desaparecer del lugar porque nos miraban algo extrañados”.













ENTABLANDO AMISTAD CON LA YAKUZA JAPONESA

La de Julio es una historia sorprendente por con quien acabó “haciéndose amigos”. Este riojano aprovechó un viaje a Chicago para colarse en una discoteca donde observó “a un grupo de asiáticos rodeado de mujeres”, y sin pensárselo dos veces se dirigió hacia la zona VIP. Cuando llegó y se acercó a uno de los asiáticos, “el jefe, el que manejaba todo el cotarro”, le dijo “¿qué pasa, majo? ¿qué tal va todo?” De repente se acercaron unos guardaespaldas que lo prendieron pero el asiático dio la orden de que lo soltaron. Y Julio disfrutó de una noche de copas gratis.

Eso sí, nos cuenta Óscar que al salir de la discoteca, de nuevo, se le acercó otro de los guardaespaldas para preguntarle de dónde era y le decirle que con quien había estado toda la noche era “el líder de la yakuza japonesa, gente muy peligrosa”.

CELEBRANDO CON JOAQUÍN LA COPA DEL REY

Este domingo el Real Betis Balompié celebró en el Ayuntamiento de Sevilla la Copa del Rey que ganó el sábado ante el Valencia. Y, hasta el ayuntamiento se fue Víctor a celebrarlo con unos amigos con la casualidad que al ir por detrás del edificio, se encontraron con una puerta abierta y un grupo de gente que entraba.

Víctor y su amigo entraron dentro y “llegamos hasta la sala Neptuno donde había colocadas unas sillas y nos sentamos, hasta que alguien vino a decirnos que ese era el sitio de los jugadores y que nos pusiéramos en el otro lado”. Los dos amigos disfrutaron, casi en primera fila, del acto institucional. Y después, se colaron también en la sala contigua, con los jugadores para seguir celebrando el triunfo.