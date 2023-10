Carmen Lomana desvela si realmente habrá boda entre Almeida y su novia el año que viene

Hace unos meses, José Luis Martínez-Almeida sorprendía a toda la crónica rosa presentando en sociedad a su novia. Lo hacía en una corrida de torosy así revelaba su identidad. Se trata de Teresa Urquijo, una joven de 26 años, que tiene lazos con la familia real. Y aunque parece un noviazgo reciente, para la pareja ya suenan campanas de boda.

Y es que según varias publicaciones, la feliz pareja ya tiene fecha y lugar para celebrar su enlace, que será el año que viene. Y aunque eran muchos los que aseguraban que no había habido pedida de mano de forma oficial, estaban más que seguros que el alcalde de Madrid había hincado rodilla y estaban a punto de casarse.

Sin embargo, el propio alcalde se apresuró a asegurar que todavía no le había pedido matrimonio a su novia, aunque no ha podido ocultar la ilusión que siente por su relación. Pero, ¿es cierto o no? Es a lo que nos responde Carmen Lomana, quien asegura mantener una buena relación con Almeida y aquí puedes escuchar su respuesta:

"He coincidido varias veces con ellos y hay una conexión y un cariño que se nota, y se ríen sin parar, o sea que se lo deben de pasar muy bien" aseguraba la socialité. Parece ser que él está esperando a que la situación política española se estabilice para pedirle matrimonio, a lo que Carmen Lomana ha querido mandarle un consejo:

"Pues que no espere mucho más, que se le va a pasar el arroz" decía entre risas.

La emoción de Carmen Lomana con la jura de bandera

La princesa Leonor ha jurado bandera este sábado en la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza junto a los 410 cadetes de nuevo ingreso, de los que ella ha sido la primera en desfilar ante la enseña nacional para besarla con los reyes como testigos en el palco de honor.

Un momento único en un acto solemne que retransmitíamos en directo en 'Fin de Semana', con la presencia de Álvaro Montaner, compañero de COPE Zaragoza, y Carmen Lomana, que aseguraba que no podía estar más emocionada de lo que veía. Y es que la Princesa de Asturias era la primera de su promoción en jurar bandera y lealtad a su país, y la socialité aseguraba que no podía contener las lágrimas de verle así.

ZARAGOZA, 07/10/2023.- La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, jura bandera en una ceremonia oficial celebrada en la Academia Militar de Zaragoza este sábado presidida por su padre, el rey Felipe VI, y junto al resto de los cadetes de su curso. EFE/Javier Cebollada





Además, decía que estaba muy emocionada por poder ver más de ella y su hermana, que hasta ahora habían estado bastante protegidas. Con las palabras de Carmen Lomana viendo la jura de bandera de Leonor, futura reina de España, decía que quedaba bien claro que "soy muy monárquica".

Lo que le hace "quedar fatal" a Carmen Lomana en todas sus fiestas

Resulta que a la socialité le pasa más de lo mismo y es más que consciente de que es "innecesario" ir a un evento y tener que saludar con dos besos a todos los asistentes.

"Quedo fatal y a veces dicen 'ay, esta que borde es'. Pero es que si voy a una fiesta en la que hay cien personas y tengo que dar dos besos a todas, ya son doscientos besos" decía.

Además explicaba que, en cierto sentido, tener que besar a todos los invitados es algo que le da "asco". "No me gusta, hay halitosis, están sudando...¿por qué tengo que besar a alguien que no conozco?" explicaba.

De hecho, dice que si se remonta en su vida, se da cuenta de que nunca leha gustado dar besos a nadie, ni siquiera a los amigos de sus padres. "Cuando era pequeña odiaba de igual manera, hacía que mi madre fuera con un frasco de alcohol y se me quemaba la cara, con los amigos de mis padres les hacía una pequeña reverencia como la que haces al rey o a la reina" decía entre risas.

Dice, de hecho, que tiene preparada una excusa para cuando le preguntan que por qué no saluda con besos. "Les digo que por culpa del Covid".