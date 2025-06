La denuncia de Santi Cañizares al conocer los problemas psicológicos de Morata: "Es donde falla el sistema"

Álvaro Morata fue protagonista negativo en la derrota de la selección española en la final de la Liga de las Naciones ante Portugal después de fallar el penalti definitivo que le dio el trofeo a los de Roberto Martínez. Ese fallo llegó antes de salir a la luz su documental en Movistar, donde contará los problemas relacionados con la salud mental que están acompañando su gran carrera futbolística.

El delantero del Galatasaray concedió una entrevista en Movistar donde habló de ese fallo en el penalti, reconociendo que cambió la idea que tenía en la cabeza en un primer momento, pero que lo afrontó con decisión y se siente orgulloso de haberlo intentando. Morata afirmó que todo el mundo puede fallar en la vida y que no pasa nada por hacerlo.

Álvaro Morata, en la entrevista de Movistar

Sobre sus sensaciones tras ese fallo, acepta el error y, aunque se siente 'jodidísimo', sabe cómo afrontar este mal momento y que lo hará sin pasarlo mal y sabiendo “que la vida sigue y hay que seguir para delante, como he hecho siempre”. Hablando sobre su situación, recordó que en una concentración en la que se quedó dormido jugando a la play con los compañeros debido a la medicación que tomaba: “Es importante que la gente entienda que no pasa nada por estar medicado por una cosa así”.

Morata también reconoció que no sabe si continuará en la selección española, de cara a la próxima candidatura que será en septiembre: “No lo tengo en la cabeza, necesito pensar y que pase el tiempo para analizar las cosas y ver lo que es bueno para la selección y a nivel personal”.

santi cañizares y los problemas de morata

En El Partidazo de COPE analizamos las palabras de Álvaro Morata sobre sus problemas de salud mental y Santi Cañizares, ex portero y actual comentarista de El Partidazo de COPE, se quejó de la poca atención que hay en los equipo de fútbol a este tipo de problemas:

"Lo que ha definido Morata es lo que le pasa a un deportista de élite, no un futbolista, un deportista de élite, que deambula del éxito al fracaso de forma permanente, y a veces, en poco espacio de tiempo. Tienes que estar preparado para el éxito y tienes que estar preparado para el fracaso. Hay gente que ha muerto de éxito y gente que ha muerto de fracaso. Hay cinco aspectos en el fútbol fundamentales, esto se estudia en los cursos de entrenadores: el aspecto técnico, el táctico, el estratégico, el físico y el aspecto psicológico. Casualmente, el aspecto psicológico, que para mí es el más importante porque la mente tiene que estar preparado para competir, es donde menos profesionales hay en el fútbol. Tú coges a un entrenador que lleva un montón de un equipo técnico brutal que todos se dedican a organizar la estrategia, la táctica, la preparación física y la técnica.... Pero, ¿y qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con el aspecto psicológico? Y yo creo que ahí es donde falla un poco el sistema. Hay entrenamientos psicológicos que mejorarían seguramente el rendimiento de los jugadores, se están incorporando, ya se incorporan en las canteras de los equipos, pero es algo que es intrínseco al fútbol. Tú no te puedes dedicarte al fútbol si no estás dispuesto o si no eres capaz de recuperarte de éxitos y fracasos y para eso, a veces, necesitas ayuda"