El nuevo hijo reconocido de Bertín Osborne o la pareja de Ángel Cristo, entre las noticias del corazón

Un viernes más, María José Navarro ha desgranado en 'Herrera en COPE' las noticias más destacadas de la prensa del corazón de los últimos días.

En esta ocasión, uno de los nombres propios es Bertín Osborne, que ha reconocido finalmente al hijo de Gabriel Guillén. El que lo ha conseguido realmente es el turronero, que es el que ha mediado. "Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo", ha asegurado Bertín.

No vamos a saber si se han hecho la prueba o no, pero el cambio de actitud demuestra que él sabe que es su hijo. Un tema que no aparece en las revistas de este miércoles, ya que se ha hecho público posteriormente.

"Yo creo que sí se ha hecho la prueba. Por muchas razones, porque cuando él desaparezca, que nos va a pasar a todos, quedan sus hijas, que tienen que tener la seguridad de que es su hermano para cuidarle y para repartir las cuestiones que haya que repartir".

Otros protagonistas de las noticias del corazón

Por otro lado, Lecturas publica una exclusiva, las fotos de Ana Herminia y Ángel Cristo Junior en actitud muy cariñosa. "Hay nueve fotos en un yate en Ibiza y es una exclusiva, ellos no miran a cámara, lo que nos haría pensar que se trata de un robado, pero es imposible esa postura, meter tanta barriga, etc. Pero vamos, que no son robadas, está más que preparado", explica Navarro.

Por otro lado, Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez están disfrutando de un crucero por Copenhague. Ella hacía unas declaraciones a ¡Hola! hace unos días diciendo que se habían dado un tiempo, pero han vuelto porque han publicado imágenes besándose en este viaje.

Además, se casa David Summers, lo anuncia en ¡Hola! con una influencer, que también es profesora de inglés. Van a hacer una ceremonia con actuaciones. Sara Sálamo e Isco Alarcón también se han casado, los dos con deportivas.

Por su parte, Íñigo Onieva se ha escapado a Ibiza con unos amigos, al mismo tiempo que hay rumores de embarazo de Tamara Falcó, aunque ella lo ha vuelto a negar.