El programa de televisión al que Carmen Lomana está deseando acudir: "Pero no me pueden ni ver"

Carmen Lomana ha repasado la actualidad y sus vivencias más personales en su sección semanal en 'Fin de Semana'. Durante su intervención, la socialité ha celebrado el abrumador éxito de su mercadillo benéfico anual, que ya cumple su duodécima edición.

Un mercadillo con alma

El mercadillo solidario de ha vuelto a ser un éxito rotundo. "No tengo más que agradecimiento a la cantidad de gente que ha venido, a todo lo que hemos vendido", ha afirmado. Según ha relatado, el primer día ya había colas antes de abrir, y las piezas más cotizadas, como artículos de Chanel o Dior con grandes descuentos, "desaparecieron en un pispás". Ha destacado que su ropa está "impecable" y que se pueden encontrar prendas desde 30 euros hasta chaquetas de lujo por 900 o 1.000 euros que originalmente costaban 7.000.

La recaudación del mercadillo se destina a causas que le emocionan profundamente. Este año irá destinado a la Fundación NUPA, que ayuda a niños que nacen con fallo intestinal y necesitan trasplantes. Para Lomana, esta labor es fundamental: "Yo creo que la vida nos da mucho, y tenemos que devolver algo".

Reflexiones y anhelos televisivos

A raíz de la pregunta de un oyente sobre la sensación de que el año pasa muy rápido, Lomana ha confesado que en Madrid la vida "se nos pasa volando" por el ritmo estresante. A nivel personal, ha calificado el año que termina como excepcional. "Ha sido un año fantástico para mí, en todos los sentidos. Muy bien, en trabajo, en amigos, en disfrutar de la vida, he estado con muy buena salud", ha compartido, asegurando que sólo pide a la vida quedarse como está.

En el plano profesional, ha desvelado que tiene anhelos por cumplir. "Hay cosas de trabajo que me gustaría hacer", ha admitido, refiriéndose a "programas a los que no me han invitado y me encantaría ir". Aunque sin decirlo directamente, ha señalado al programa de Broncano: "Pero no me pueden ni ver, yo creo, porque para él debo ser una pija asquerosa". Aun así, se ha mostrado dispuesta a contestar a sus famosas preguntas si la invitara.

Protocolo, tatuajes y rock and roll

Lomana también ha respondido a consultas sobre protocolo, como el uso de pamelas. Ha aclarado que son para bodas de día y para protegerse del sol, y no deben quitarse hasta el baile.

Sobre los tatuajes, ha revelado que no tiene ninguno, en parte porque su difunto marido, Guillermo, los "aborrecía". Sin embargo, ha confesado que a veces le han dado ganas de hacerse uno, siempre que no sea excesivo. Ha recordado la historia del tatuaje, mencionando que era algo propio de "gente del mar y para los reyes", y ha contado divertida cómo una vez se hizo uno de henna en Ibiza para "chinchar un poco" a su marido.

Finalmente, en cuanto a sus gustos musicales, ha afirmado que, aunque nunca ha sido "fan total", actualmente le está gustando "muchísimo" Rosalía. Aun así, su gran ídolo sigue siendo Elvis Presley, al que considera "la voz por excelencia". Para los días malos, recomienda ponerse "música latina" y ha confesado que hay una canción que siempre le anima: la cumbia 'Carmen, se me perdió la la medallita'.