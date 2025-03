Lomana: "¡La reina Letizia me copió un vestido! Y le quedaba de cine"

Carmen Lomana ha vuelto a los micrófonos de Fin de Semana en un sábado muy femenino, en pleno 8-M. La socialité ha respondido a un oyente que le preguntaba por un referente femenino en su vida. A parte de su madre, Lomana ha mencionado a la política Clara Campoamor: "Me ha parecido una mujer, de Madrid, humilde, que se consiguió sacar la carrera de abogado, ser diputada, feminista... y pelear contra viento y marea, consiguió el voto para la mujer y le apoyaron los conservadores. ¡Olé por ella!".

Fin de Semana Lomana y Cris!

Cada sábado, la leonesa responde al consultorio de sus oyentes y repasa la crónica social. En este 8 de marzo, ha comentado qué prendas de ropa salvaría si se viera en medio de un incendio, ha ofrecido su punto de vista sobre la Feria ARCO y ha confesado la manía a la que no piensa renunciar: "Una dice... ¡tengo un montón! Lo de dar besos. Que me besuqueen en invierno, con la de virus que hay. Mucha gente piensa que soy una borde. Y les tengo que explicar que hay muchos virus. Y otra manía que tengo es no dejar nunca mi abrigo en un guardarropa, con todos los abrigos apretujados... ¿ese abrigo dónde habrá estado? ¡A lo mejor está acatarrado! Soy muy aprensiva".

En 'El Exprimidor', la sección de repaso a la crónica social, han repasado el estilismo que ha lucido la reina Letizia en un acto esta semana. Se trata de un vestido negro procedente de la tienda de moda 'Aloha Benetússer', afectada por la DANA: "Qué maravilla que la reina haya hecho eso. Y lo digo una vez más: Valencianas con trajes de valencianas manchados... ¡no os preocupéis si os queda un poco de señal en la falda! Son heridas de guerra. Mostradlas orgullosas".

Se ha incorporado a la Hora Lomana el diseñador Alejandro de Miguel, que ha vestido a la propia Lomana, la reina Sofía, Ana Obregón, Pastora Soler, Ane Igartiburu, Eva González... el toledano conoce bien a Carmen y sus gustos: "Todo se hace con cariño y con mucho oficio. Estoy orgulloso de mi taller. Es de los pocos en los que se hace todo a medida".

Y nuestra Lomana ha presumido de los vestidos que le ha diseñado el modisto toledano: "Es color azul bebé y con un jaspeado blanco de fondo... como si fuera una tela de Chanel... ¡y la reina Letizia me lo copió! La vi al mes y medio con otro igualito en negro que le quedaba de cine".

