Carmen Lomana revela la razón por la que no ha podido ir al estudio de COPE con Cristina López Schlichting

Carmen Lomana, como es habitual, nos hace disfrutar en 'Fin de Semana' con su 'Hora Lomana'. Este sábado, ha sido un poco particular la sección. Hemos hablado con ella desde casa. El motivo es que ha sufrido un pequeño problema de salud que ha querido compartir con los oyentes.

"Ya parece que he recobrado la voz. He petado. Ha sido tanto lo que he trabajado. La locura en la que se ha convertido la prenavidad que, de repente, el martes me puse fatal. Pero ya estoy mucho mejor. Me he quedado en la cama tres días y estoy mucho mejor", le contaba la socialité a Cristina López Schlichting.

Lomana ha respondido un oyente un tanto curioso. Quería saber qué planes tenía para Navidad. "Creo que el plan que tengo es desconectar de todo lo habitual. Estar el día de Nochebuena con mi familia, con los niños. Les organicé ayer una cena. Lo pasaron fenomenal", relata Carmen. Añade que los pequeños comieron de todo y les dio un subidón de azúcar.

Así, la Nochebuena la pasará con su familia. Además, Carmen Lomana ha contado que cena de todo en ese día "menos cochinillo. Cenamos la sopa malagueña, marisco (fundamentalmente), a veces también percebes. Y luego pavo relleno. El clásico. Rico, rico. En casa de mi hermana hay tal cantidad de comida y de aperitivo que no os lo podéis imaginar". Dice que, en cuanto pase la Nochebuena y la Navidad, se irá a un lugar de descanso y comerá lo mínimo. Al Valle del Pas (Cantabria).

"Es un sitio muy placentero y es un poco spa. Comes sano y poco. Es maravilloso y me va a venir muy bien", indica.

"la tradición de los reyes magos es muy bonita"

Para Carmen, el desayuno es imprescindible. Es la comida que más le encanta. Así que, pese a ese momento de relajación, también se dará el caprichito.

La colaboradora de 'Fin de Semana' recuerda, por otro lado y con cariño, que a su padre le encantaba el cochinillo. Ella ha incidido en que no puede con el cochinillo. "Yo no tomo carne de animales mamíferos, ya lo he dicho muchas veces".





Otra oyente quería saber si el día de Navidad celebra Papá Noel o mantiene la tradición de los Reyes Magos. Ha sido muy contundente, pues dice que no es de Papá Noel en absoluto. "La tradición de los Reyes Magos es tan bonita. No se puede comparar con un señor que llega además diciendo oh-oh-oh. Prefiero a San Nicolás", asegura provocando las risas de los colaboradores de 'Fin de Semana'. Puedes escuchar la sección íntegra aquí.

"A los niños les han metido en la cabeza de Papá Noel y nadie les hable de los Reyes Magos de Oriente. Es tan bonito que no se puede comparar. Además, nosotros somos cristianos y celebramos el nacimiento de Jesús", argumenta Lomana en 'Fin de Semana'.

El consejo que le da Lomana a los hombres para vestir en condiciones en estas fechas tampoco tiene desperdicio. Explica que "lo de la corbata se está perdiendo. Les digo a los hombres que, esa noche, no vayan en mangas de camisa. Que se pongan una camisa, una chaqueta o un suéter bonito. Que vayan lo mejor que puedan. Pero la corbata sería ideal". Como alternativa, si no puede llevar corbata, les propone a esos chicos "que lleven un pantalón que esté bien. No un vaquero. Una camisa y una blazer. O una chaqueta en color camel, que son muy elegantes".