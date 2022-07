Gádor Muntaner: "Si estás cerca de tiburones saca la cámara y tírate al agua, son preciosos"

Ante el cierre de las playas de Sitges y Villanueva y Geltrú por la presencia de un tiburón y dos tintoreras hablamos en Fin de Semana con Cristina con Gádor Muntaner quien explica que "no tiene mucho sentido esta medida porque las tintoreras son una especie de tiburón que vive mar adentro a mucha profundidad. Si vienen a la costa es porque les pasa algo. Realmente yo misma me paso la vida entre tiburones por razones de trabajo y nunca he tenido ningún problema".

¿Qué hay que hacer en el caso de estar en la costa y tener tiburones cerca? La oceanóloga lo tiene claro: "Sacar una cámara y tirarte al agua porque son preciosos. Para un tiburón, si huimos nos convertimos en una presa. Tenemos que parecer un depredador. Si somos varios, ponernos en grupo para parecer un depredador aún más grande. Esto en situaciones muy extremas que yo misma no he tenido que vivir, pero es mejor estarse quieto porque agitándonos hacemos movimientos parecidos a los de una presa".

Muntaner describe también el carácter de los tiburones: "Son animales bastante solitarios y no tienen que estar todo el día comiendo. Son muy tranquilos, pero en general tienen una vida muy misteriosa, parece que sabemos mucho de ellos pero hay especies de las que realmente no sabemos dónde tienen a sus crías, ni dónde se reproducen”.

En cuanto al trato con el ser humano, la oceanógrafa ha explicado que los tiburones, “a pesar de no tener un cerebro muy desarrollado, tienen una inteligencia sensorial. Son animales que pueden detectar campos eléctricos, magnéticos y detectar los latidos del corazón del pez más cansado para ir a por él”.

Pero, ¿qué ocurriría si no hubiese más tiburones en los océanos? "Sería un desastre del que no estamos tan lejos como pensamos. Los tiburones han sobrevivido a todo. Cualquier animal del ecosistema marino es una pieza importante", termina.