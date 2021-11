La Esquina del Misterio: “’Los últimos días ya están aquí’ es, sobre todo, un libro para la esperanza”

Vuelve ‘La Esquina del Misterio’ a Fin de Semana, y esta vez el misterio es de grado superlativo porque hablamos, atención, de los últimos días del mundo.

No es que el mundo vaya a terminar ya (o eso esperamos), es que la vidente Jacinta González, una de las cuatro niñas a las que se les apareció la Virgen en Garabandal, una remota aldea de Cantabria, ha roto su silencio y lo ha hecho con José María Zavala en una entrevista de ocho horas que el periodista y escritor ha plasmado en un libro titulado “Los últimos tiempos ya están aquí”, de la Ed. Custodian.

Zavala ha estado en Fin de Semana con Cristina donde explica que logró acceder a ella tras haberla conocido en 2012: “Creyó que era el momento de sincerarse tras 60 años de silencio. Este libro no es apocalíptico sino esperanzador y muy necesario en los tiempos de hoy”. El autor también reconoce que “las visiones son muy poco conocidas entre generaciones posteriores pero son importantes, sobre todo las de Jacinta, a quien he entrevistado durante horas y salen a relucir temas como el aborto, eutanasia, destrucción de familia, pérdida de valores… entristecen mucho a Dios y a la Santísima Virgen. No pierdo de vista que dichas apariciones no están aprobadas por la Iglesia, no consta la sobrenaturalidad. Es un tema abierto a futuras investigaciones y aportaciones”.

Jacinta, detalla José María: “Vive en California, EE.UU., se casó con un marino americano que vivió en Rota tres años y que fue de peregrinación a Garabandal, allí se conocieron y hoy tienen una hija en común de 40 años. El libro es importante porque no es sobre Garabandal sino que plantea las cuestiones que más preocupan a la sociedad de hoy, son señales. Lo interesante es que ninguna de las niñas se consagró, no tenían vocación, pero no significa que, en el caso de Jacinta, no frecuente los sacramentos: reza todos los días”.

El escritor cuenta que Jacinto le dijo “una gran verdad”: “Aviso, Milagro y Castigo. El aviso sería iluminar conciencias, seguido de un milagro del mayor milagro acaecido sobre la faz de la Tierra y un castigo que está supeditado a una conversión sincera a Dios”. En todo caso ella dice algo que puede parecer sorprendente porque asegura que “prefiere que no se le hubiera aparecido la Virgen” ya que es una tremenda responsabilidad y que tiene “miedo” porque se le “exigirá más que a otros”.

Entonces, ¿cuándo serán los últimos días del mundo? Tranquilos porque él no lo sabe: “Yo no soy profeta ni un fanático, soy periodista, me gusta escarbar, documentarme. No pongo fechas a nada, quién soy yo para ello. Los últimos tiempos no es el fin del mundo, pasará cuando Dios quiera. Este libro es aviso a navegantes, a personas con los ojos del corazón cerrados y, cuando lo lean, se van a quedar deslumbrados y encontrarán respuestas a problemas de hoy que humanamente no la encuentran. Es un libro necesario y esperanzador. La gente necesita un libro que les ayude y les sirva de algo. Atentos a lo que dice Jacinta porque lleva 60 años sin hablar y por fin se abre. Me dijo ‘siento la necesidad de transmitir al mundo el mensaje que me dio la Virgen’”, finaliza.