¡Ojo! Por este motivo morían muchos animales en el pasado: "Eso ahora prohibido"

Responsabilidad , mucha responsabilidad y valorar siempre la posibilidad de adoptar antes que comprar. Las protectoras de animales recuerdan que la Navidad es una época en la que muchos deciden ampliar la familia. Pero no siempre son conscientes de lo que supone llevar un cachorro a casa lo que deriva en posibles abandonos.

Rafael Esteban, el veterinario de Fin de Semana, ha vuelto con algunas claves para que estos animales estén lo mejor posible en caso de que hayamos incorporado uno al hogar familiar: "Hay que asegurarse de que el perro esté destetado y comiendo su pienso, la dieta que sea" comenzaba el especialista. Aunque antiguamente los animales comían prácticamente lo mismo que los humanos, cada vez se sabe más sobre nutrición y sobre ciertas costumbres que debemos ir desterrando: "Morían muchos animales, por ejemplo, por atoramiento de huesos en el vientre o por una alimentación inadecuada"... "¡Los huesos prohibidos!" recalcaba Esteban.

El capítulo de la salud... y la vacuna de la rabia

Al son de 'El Burrito Sabanero' -cantado por Bisbal- el especialista recordaba la importancia de llevar al día el protocolo de vacunación y desparasitación de nuestros peludos: "Así hacemos una inmunización colectiva. Cuántos más animales vacunados y desparasitados, la propagación de enfermedades va a ser mucho menor" explicaba.

Sobre la vacuna de la rabia, detallaba Esteban, el calendario de inoculación depende de cada comunidad autónoma: "En España tenemos una legislación diferente y cada región toma la decisión de aplicar o no las vacunas de la rabia. En la de Madrid o en Castilla es obligatoria... en otras no (...) la rabia es una enfermedad infecto contagiosa y, aunque está erradicada en España, tenemos fronteras con países de África y puede haber trazabilidad de animales infectados, no solo animales de compañía, sino salvajes".

¿Y cuándo llevar al pequeño peludo al veterinario para comenzar con las vacunas? "Lo antes posible es ideal ir al veterinario y que este personalice el protocolo de vacunación y desparasitación".

