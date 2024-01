Marian Rojas detalla el rasgo físico que puedes tener y que aumentaría el riesgo de sufrir depresión

De sobra sabes que este lunes pasado, fue el llamado Blue Monday o, lo que es lo mismo, el lunes más triste del año. Los motivos pueden ser muchos, como por ejemplo, la cuesta de enero, a vuelta a la rutina, o el final de la alegría por las vacaciones de Navidad. Sea como sea, parece que, al bautizarse como tal ese año, se permite estar triste.

Lo cierto es que, en nuestro día a día, son muchas más las personas que sufren tristeza y, desgraciadamente, muchas de ellas lo hacen de forma crónica. Por eso mismo, hoy nos hemos querido sentar en el diván de Marian Rojas, en Fin de Semana, para hablar de algo que durante mucho tiempo ha sido tabú: la depresión.





Y no, no consiste solamente en estar triste. "Afecta a 300 millones de personas en el mundo, un 5% de los españoles está sufriendo de depresión. Se conoce que puede ser genético. Hay una parte genética, ¿significa que si tu padre la tiene, tú también? No, pero tienes mayor predisposición. Ciertas circunstancias de la vida pueden activar ese estado" comenzaba explicando.

Y es que la reputada escritora y psiquiatra ha explicado que hay tres tipos de depresiones y que debemos conocer, por si vemos, que se presentan en nosotros ciertos síntomas.

El rasgo físico que podría aumentar el riesgo de sufrir depresión

Si bien es cierto que la depresión puede tener un componente genético, lo cierto es que no es el único, ya que hay "una segunda parte" como decía Marian Rojas, que es endógena, que se trata de una reacción bioquímica en el cerebro. Dice que, este tipo de depresión, puede ser buena porque "si encuentras la medicación adecuada, puede tener buen pronóstico".

Hay otro tipo de depresión que es la circunstancial, es decir, es que, por factores externos, te inunda la tristeza. "Si tienes un trauma, eso activa diferentes partes del cerebro, las que han sufrido un trauma tienen más riesgo de tener depresiones a lo largo de la vida, luego puede ser que estados de estrés mantenidos provocan en el tiempo estados de tristeza, pueden provenir de estados de estrés" decía.

Lo que explicaba Marian Rojas y de lo que no teníamos ni idea hasta ahora, es de que tenemos un rasgo físico que podría desencadenar una depresión: la inflamación.





"Se empezó a decir que si tienes una enfermedad del cuerpo con componente inflamatorio, pueden tener más predisposición a la depresión, porque impacta en el estado de la mente. Los últimos tratamientos no solo van a dopamina o serotonina, sino a mitigar los efectos inflamatorios del cerebro. Dietas antiinflamatorias, fármacos o suplementos, y empiezan a mejorar... Es una enfermedad que genera una discapacidad inmensa y preocupan muchísimo" expresaba.

Los tres síntomas de una depresión a los que hay que entender

Como decía Marian Rojas, la depresión va más allá de una simple tristeza, es "vacío, falta de voluntad, voz interior que solo me recuerda lo malo que tengo, somatizo, pierdo, calidad del sueño, me despierto mucho, como peor, baja la líbido... Cuando uno va mejorando vamos viendo recuperación de esos síntomas" expresaba.

Pero no solo eso, porque también se dan tres rasgos que indicarían que podrías estar pasando por una depresión: pensar que nadie te entiende, que nunca vas a salir de ese pozo y de que estás solo.

Ahora bien, ¿se puede curar? Según Marian Rojas, son muchas las depresiones que se acaban curando, especialmente las endógenas. "Las circunstanciales no solo dependen de una pastilla y terapia, sino de tantos factores que no te ayudan a dejar de gestionarlo" decía la psiquiatra.