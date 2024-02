Cómo afrontar el baby-clash: Marian Rojas apunta el factor que debes cuidar en tu pareja cuando nace un hijo

¿Sabes lo que significa el baby-clash? Se trata de un concepto acuñado en 2005 por Pernat Yeberovsic que se refiere al momento en el que nace un hijo, sobre todo el primero, las vivencias emocionales que supone y los conflictos que puede desencadenar en una pareja.

Este sábado, en el diván de Marian Rojas de 'Fin de Semana', la psiquiatra ha desgranado las características de este fenómeno y ha explicado cómo afrontarlo de la mejor forma posible para no descuidar la pareja.

"Alguno de nuestros oyentes seguro que se siente identificado con algo de esto. Es una cosa que observamos muy frecuentemente en las consultas de psicología, de psiquiatría y sobre todo, cuando haces terapia de pareja", ha comenzado explicando a Cristina López Schlichting.

Cambios en el núcleo de la pareja

Aunque la llegada de un hijo está asociada a un momento idílico, no tiene por qué ser así. "Lo primero de todo es que los roles cambian en la pareja". Antes del nacimiento, tienes un equilibrio entre tu vida de pareja y tu vida profesional y social, pero con la llegada de un bebé todo cambia.

Lo primero de todo son los cambios que afronta la madre: "Esa mujer lleva nueve meses embarazada, nueve meses con las molestias, si ha tenido reposo, el parto, los altibajos emocionales derivados de las hormonas, la subida de la leche".

Tras el parto, "puede surgir dolor, molestia, tristeza", un hecho al que hay que darle importancia y buscar la forma de afrontarlo.

En el caso de los hombres, "muchas veces, cuando me describen esta situación, me dicen, es que eso es una unidad y yo he pasado a estar fuera de esa unidad. El rol del padre en ese momento es muy complicado en muchas ocasiones. Yo siempre recomiendo, digo, pues hay que estar al lado, hay que estar ahí de apoyo y sabiendo que es un momento emocionalmente, pues a flor de pie", explica Marian Rojas.

El cansancio, un factor clave

A todo ello, "se une otro factor fundamental que es que pasas a no dormir. Hay un punto de generosidad y de entrega, que es extraordinario".

Y es que "el cansancio genera muchísima irritabilidad, si tú cansado en general estás más irritable, cuando una persona está cansada ve el defecto del de enfrente iluminado con luces de neón, entonces tú cuando llevas una temporada durmiendo mal, el tic de tu jefe, los despistes de tu compañero de trabajo, todo es como si hubiera focos iluminándolos para que los veas constantemente".





La experta explica a Schlichting que "cuando una mujer está recién a dar a luz o acaba de tener un bebé, requiere también muchos momentos como de descanso y tu cuerpo, a veces duele, por eso yo es que recomiendo que cuando el bebé duerme, que una duerma, o sea, si el bebé se queda dormido, dos de la tarde, aprovecha, duerme, porque luego nunca sabes cuándo llega la siguiente oportunidad de poder descansar".

La decepción de tu pareja como padre

Otro punto clave si hablamos del baby-clash es la decepción que llega en muchos casos. "Hay un punto que siempre hemos dicho que para que una pareja funcione tienes que admirarla y admirar su faceta como marido, como padre y como madre es clave".

"Y a veces pasa y hay que evitarlo, pero hay que hacer un esfuerzo, especialmente en las mujeres, y es que pases a ser compañero de piso. Y que como en esos momentos estás tan unido al bebé, pues hay un punto donde disminuye la vida matrimonial, o la vida de pareja, o la vida sexual", concluye la psiquiatra.