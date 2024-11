Lomana, alucinada con la forma de presentar a Sánchez en el Congreso del PSOE: "¿Pero esto es una broma?"

Cada sábado pasa por Fin de Semana la mujer de los mil estilismos, experta en protocolo y ejemplo de elegancia. Su nombre es Carmen Lomana y, un día más, ha respondido al consultorio de sus oyentes que envían una nota de voz al 666 55 40 00.

En su visita a los estudios de COPE, en este último día del mes de noviembre, Lomana ha querido referirse al famoso retrato fotográfico de sus majestades Felipe y Letizia que firma la prestigiosa Annie Leibovitz: "Me parece bonito... están los dos estupendos, muy guapos", comenzaba Lomana.

"Él va de Capitán General de los Ejércitos, fajín rojo de los tres ejércitos, banda azul de Carlos III... está fantástico. Es una foto oficial que va a ir a una galería" señalaba. "Y la reina está... muy guapa. Muy Hollywood. El Balenciaga que lleva es de una colección particular, se lo habrán dejado" explicaba sobre el comentado retrato de doña Letizia.

Annie Leibovitz La Reina Letizia retratada por Annie Leibovitz

Echaba en falta Carmen Lomana que la monarca luciera algún atributo real: "No lleva nada más que los chatones de las Joyas de Pasar... creo que algún atributo real debería llevar... una banda, una diadema. Creo que tras todo esto hay una intención. Esto es cómo es ella. No tiene mucho sentido de lo que es la monarquía (...) trabaja muy bien, pero como una ejecutiva" afirmaba.

Entre otras cosas, Lomana se ha pronunciado sobre el 'pique' televisivo entre el programa 'La Revuelta', de Broncano, y 'El Hormiguero' de Pablo Motos: "¡Lo han politizado todo! ¿No ves que hay un pensamiento único?". Y es que recientemente le preguntaron qué programa veía y a qué presentador prefería: "Me gusta más 'El Hormiguero' y Motos... debe ser que estoy más acostumbrada a verlo que a Broncano. Pues me pusieron, cómo me han insultado... parece que o te gusta lo que les gusta a ellos o eres una fascista".

Pendientes de la celebración del Congreso Federal del PSOE en Sevilla, Fernando de Haro ha intervenido en la sección explicando cómo ha sido la calurosa bienvenida con la que los asistentes han recibido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Y Lomana no daba crédito: "¿Pero esto es en serio... o es una broma?" preguntaba al compañero de Las Mañana de Fin de Semana... Previamente, la influencer señalaba que, en el encuentro que está teniendo lugar en Sevilla, con la militancia socialista, "están todos rindiendo pleitesía (...) hacer un congreso para que todos te digan que eres Dios... pues no lo entiendo. No me gusta".

¡ESCUCHA FIN DE SEMANA!

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.