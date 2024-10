Carmen Lomana revela la conversación que tuvo con Roca Rey cuando fue a verle al hospital tras su grave cogida: "Lleno de cables"

El pasado domingo, 6 de octubre, el torero Andrés Roca Rey resultaba herido en el glúteo por su primer toro de la sexta corrida de la Feria de Otoño que se celebra en Las Ventas, en Madrid. Tras la cogida, el diestro tuvo que ser intervenido en la enfermería de la plaza y ha estado varios días hospitalizado.

Este sábado, Carmen Lomana ha narrado cómo vivió, en directo, el momento y ha explicado la conversación que tuvo con Roca Rey cuando fue a visitarle al hospital tras lo ocurrido.

Todo surgía de la pregunta de un oyente: "Ssé que como Lomana es muy admiradora y seguidora de Roca Rey, y quería preguntarte si había estado la semana pasada en las ventas cuando la cogida y si había podido hablar con él".

EFE Momento de la cornada sufrida por Andrés Roca Rey este domingo en Las Ventas

La cogida, en directo

Lomana explicaba que "estaba en las ventas, en barrera, había estado hablando con su mozo de espadas y diciéndole que Dios quiera que tengamos una buena tarde, y de repente salieron unos toros tan bravos, muy broncos, iban a coger, a enganchar.

Yo encuentro que es la obligación del toro, defenderse e ir a por todas, eran toros de cinco años, jóvenes, que es cuando estaban en plenitud, y de repente, en el segundo toro, fue horrible. Una cogida que yo creí que la había matado".

Tras el susto tremendo, la socialité se preguntaba cómo pudo seguir toreando: "Yo no sé este hombre cómo pudo levantarse, sangrando, y terminó la faena con un punto de honor, mató de una estocada, no le hizo sufrir al toro. Le dieron la oreja y se fue hasta la enfermería caminando.

Alfredo Arévalo / Plaza 1 Cogida Roca Rey

La visita al hospital

Dos días después de lo ocurrido, Carmen Lomana fue a verle al hospital: "Estuve el martes con él toda la tarde, en el hospital y con sus padres. Y estaba bien, yo decía, pero Andrés, tienes hasta buena cara. Y estaba lleno de cables, de drenajes.

Y le dije, ¿cómo tuviste valor para levantarte y matar al toro? Porque estabas enrabietado contra él. Y me dice, no, Carmen, todo lo contrario. Porque era un toro muy bravo y él hizo lo que tenía que hacer. Y el que me equivoqué fui yo. Siempre que nos cogen es culpa nuestra que tenemos algún fallo".

Un momento realmente emotivo para Lomana: "Yo me emocioné cuando me dijo eso. Estuvimos hablando mucho, nos reímos mucho también, porque yo lo que quería era eso. Yo tengo mucho humor y se reían los padres. Tenía la habitación llena de flores, de regalos, de todo, de tartas. Fue una tarde muy bonita.

Llegó luego un torero francés, que vino a verle. Y él lo único que quería es ya irse, que le dieran el alta. Estuvo su novia, no el día que fui yo. Una novia guapísima, mexicana, que ha estado a la altura".

Tras escuchar el relato, tanto Cristina López Schlichting, como el resto de colaboradores de 'Fin de Semana' han comentado lo bonito de la crónica y cómo habían podido 'colarse' de alguna manera en el hospital con el torero gracias a Carmen Lomana.