El mensaje de Morientes a sus compañeros de las leyendas del Real Madrid: "Solo, sin nadie"

Las leyendas del Real Madrid vencieron en el clásico que se jugó en la India tras derrotar al Barcelona por 2-0. Los goles de Fernando Morientes en el minuto 15 después de una fantástica combinación con Michael Owen y de David Barral en el minuto 69 tras una gran jugada en carrera dieron la victoria al conjunto blanco.

Luis Figo, Carles Puyol, Xavi Hernández, Rivaldo o Fernando Morientes, entre otros, fueron algunas de las atracciones principales de este encuentro de veteranos repleto de talento, que disputaron en el estadio DY Patil de Bombay.

El partido arrancó bastante espeso, quizás a causa del habitual bochorno de Bombay, con temperaturas superiores a 30 grados a la hora del pitido inicial, que obligaron a pactar una pausa de hidratación en las mitades del primer y del segundo tiempo.

Cuando acabó el encuentro se vieron a los exfutbolistas abrazarse entre jugadores rivales y los fuegos artificiales volvieron a recordar el carácter festivo del partido. Este resultado iguala el balance en los clásicos de leyendas disputados en los últimos seis meses. Ambos conjuntos se han impuesto en dos de los cuatro encuentros jugados en ese periodo.

EFE Las leyendas abrazándose tras el pitido final

El próximo capítulo de este maratón de clásicos se escribirá el próximo 13 de abril en Toluca, México. Se espera que a esa cita acudan varios de los jugadores que estuvieron presentes este domingo en la India, como Puyol, Rivaldo, o Figo. En él también participará uno de los ídolos de la afición local, el mexicano con pasado azulgrana Rafael Márquez.

fernando morientes, sobre el partido de leyendas

El colaborador de Tiempo de Juego, que jugó en el Real Madrid desde 1997 hasta el 2003, y la temporada 2004-05 en la que ganó tres Copas de Europa, comentaba cómo le gusta viajar cuando tiene partido de leyendas.

Me he quedado con las ganas de preguntarte Moro, ¿cuál es tu siguiente bolo o no lo sabes? Digo bolo de partido, preguntaba Paco González. A lo que Fernando Morientes respondía: "Ah, de partido, sí, pues tengo uno, creo que era a finales de abril o principio de mayo, tendría que verlo en Singapur". "¡Ala!", dijo asombrado el director de Tiempo de Juego. "Sí, un Leyendas Liverpool - Manchester, vamos a hacer. O sea, que juegas en las leyendas de varios. Sí, claro, yo soy leyenda de todos. Todo lo que me llaman", informaba el ex del Real Madrid.

EFE Fernando Morientes, en el partido de las leyendas

Y, Paco volvía a preguntarle acerca del medio de transporte en el que se desplazan las leyendas que juegan estos partidos. "Escucha, los viajes, como son tan largos, os pagan ir en primera, ¿no?" "Sí, sí, sí, vamos siempre en primera. A mí me gusta hacer los viajes si puedo, hacerlo solo, solo, sin nadie, sin acompañantes ni nadie ¿sabes? Porque después, por los aeropuertos, a mí me mola mucho ir por los aeropuertos, ir a mis sitios, y ya estoy como que organizado en ese sentido y con todos pues es mucho más difícil", aseguraba el ex del Liverpool. "¿Esto es un mensaje para tu familia o para tus compañeros de leyendas?", volvía a preguntar el director de Tiempo de Juego. "Eh... compañeros de leyendas. Cuando voy de vacaciones me encanta ir con la familia", concluía Morientes.

