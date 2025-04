El toque de atención de Paco González a Maffeo por un gesto con Zubimendi: "¿Qué hace un tío...?

El Mallorca ganó este sábado a domicilio por 0-2 a la Real Sociedad en la 31ª jornada de LaLiga EA Sports y rompió una racha de dos derrotas seguidas. El primer gol llegó en el minuto 20 de juego, gracias a un remate de Cyle Larin que, rebotado en la defensa txuri urdin, acabó en el fondo de la red. El segundo fue obra de Sergi Darder (47) con un buen lanzamiento desde fuera del área que no blocó bien Álex Remiro. Con este resultado los baleares le roban la octava plaza a los donostiarras, que da derecho a disputa la próxima temporada la Conference League.

el enganchón de maffeo con zubimendi

Uno de los protagonistas del partido ha sido Pablo Maffeo. El lateral derecho internacional con argentina ha tenido un encontronazo con algunos jugadores de la Real Sociedad después de que varios futbolista del Mallorca realizaran gestos a la grada. Todo viene de la eliminatoria de semifinales de la pasada Copa del Rey en la que los baleares eliminaron por penaltis a los vascos.

Marco Antonio Sande contaba que Samu Costa hizo gestos de rabia a dos seguidores del Mallorca lo que había formado una leve tangana. El altercado le ha costado una amarilla a Zubimendi que le hará perderse el próximo partido ante el Villarreal. Este se ha pensado que era a los aficionados txuri-urdin, pero no ha sido así. Posteriormente Maffeo ha ido a meterse con el jugador español lo que ha provocado el enfado de Tiempo de Juego.

Alamy Stock Photo Maffeo habla con Vinicius, durante un partido entre Mallorca y Real Madrid

la opinión de paco gonzález

"Maffeo ha ido a Zubimendi a decirle algo que se interpreta como te aguantas porque con el puño así le estás diciendo eso o palabras más fuertes", decía Paco González. El director del programa no ha quedado nada contento con la actitud del futbolista del Mallorca: "A Maffeo le gusta más hablar que jugar. A mi no me gusta esa forma de ser", comentaba. "¿Qué hace un tío que es lateral derecho al mediocentro rival cuando van ganando 0-2 y queda un minuto al ir a chincharle? Zubimendi le ha dado dos manotazos en la espalda no de agresión si no de muy bien chaval eres tonto".

Su opinión era compartida por Fernando Morientes: "Habla demasiado y el problema de este tipo de jugadores es que cuando pierden o cuando las cosas no van bien no encajan. Le gusta mucho hablar cuando las cosas van bien, pero cuando la cosa va mal le cuesta encajar".

LaLiga Los jugadores del Mallorca celebran uno de los goles ante la Real Sociedad.

