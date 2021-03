La madre de Cristina: “¡Ya me han vacunado! Pero nadie dice que la vacuna de Pfizer es turca”

Ingeborg se ha puesto más en la actualidad para contar cómo ha sido recibir la vacuna: “La segunda vacuna ya nos han dado la fecha para después de Semana Santa. En el ambulatorio funcionó todo de maravilla. Y ninguna reacción” cuenta la madre de Cristina.

“A nosotros nos han puesto la de Pfizer y no ha habido nada raro, igual que tu padre”. Esta vacuna es invento de los turcos y a la madre de Cristina le gusta contar los detalles: “la empresa Bionteh es una pequeña empresa que no estaba capacitada para producirla, y se asociaron a Pfizer. Pero la idea es de dos científicos turcos” cuenta. “Pero de los turcos no habla nadie”.

En Alemania, que tiene mucha inmigración turca, es una buena noticia por la inclusión, “aunque allí nadie habla de eso” indica Ingeborg. “Ellos insisten en que ha sido un invento de Biontech”.

Rememorando cómo ha vivido este año su madre, Cristina le ha pedido a su madre que haga el balance. “Soy un caso un poco atípico. Como nosotros vivimos más de puertas para adentro, yo no lo he sufrido tanto. A mí no me ha importado gran cosa estar más tiempo en casa” dice. “Para los españoles ha sido mucho más difícil. Yo solo tengo que comparar a mi madre con mi suegra, que no podía desayunar en casa. Se iba todos los días al bar a tomar porras, y eso que era diabética” comentan entre risas.