La madre de Cristina: “Mi padre puso un barreño de agua al lado del árbol navideño por si ardía por las velas”

Una semana más la madre de Cristina pasa por Fin de Semana, esta vez con motivo de estas fechas navideñas, las cuales las celebraban de forma muy distinta en Alemania. Así, Ingeborg asegura que “aquí la Navidad parece la fiesta de la comida. Como las cosas ahora están tan caras con ingenio el pollo parece pavo, depende de cómo lo guises”.

Nosotros ya estamos poniendo las luces de Navidad, pero ella aún no: “Es muy pronto, y de hecho en Alemania poníamos el árbol el día antes de Nochebuena y todo era muy solemne”. Por otra parte, Ingeborg también recuerda que la influencia americana tan grande que hay aquí, allí no existía: “Todo era más sencillo, los americanos aún no habían cambiado nada. En España hace años la Navidad era en la calle, sobre todo por Bravo Murillo, y vendían figuritas de Belén. La gente celebraba por la calle y se tomaban tres copas por la calle, con la pandereta y la zambomba a cantar villancicos, muy alegre. El aguinaldo también es costumbre española, en Alemania no se daba”.

El frío, por supuesto, muy distinto también: “Aquí en diciembre muchas veces se pueden encontrar 10ºC o 12ºC grados, y allí estábamos a -15ºC así que qué ibas a hacer por la calle, no había forma, era mucho más hogareño todo porque estábamos en casa”.

Para finalizar, Ingeborg recuerda que ellos en su casa de Alemania usaban velas: “Las poníamos en el árbol, y éste y las velas eran de verdad. Por eso mi padre puso un cubo de agua al lado del árbol por si las cortinas ardían”, termina.