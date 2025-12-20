El fin de la era 'woke' y la degradación institucional marcan un año de profundos cambios en España

El programa 'Fin de Semana' ha reunido como cada sábado al doctor en psicología José Miguel Gaona y al profesor de psicología forense José Manuel Aguilar para realizar un balance del año. En la tertulia, los expertos han abordado los profundos cambios que se están produciendo a nivel social, político y tecnológico, dibujando un panorama marcado por la degradación de las instituciones, una reacción social contra la cultura 'woke' y la crisis de la clase media.

El fin del pensamiento 'woke'

Uno de los fenómenos más destacados para los analistas es el fin de una era dominada por el pensamiento conocido como 'woke'. José Manuel Aguilar ha explicado que políticas basadas en el multiculturalismo o la ideología de género han provocado "una reacción en contra de mucha gente, especialmente de la gente más joven". Este movimiento se traduce, según el psicólogo forense, en "una vuelta a la religión, a valores familiares, a valores clásicos y a reivindicar las tradiciones".

José Miguel Gaona ha reforzado esta idea, describiendo un "cambio de paradigma espiritual" en el que los jóvenes "están volviendo a las raíces cristianas" como respuesta a lo que denomina la "estrategia del woke y del buenismo". Gaona critica la contradicción de "desmayarse si ves que a un gatito le ha pasado algo y, sin embargo, no pestañear cuando a los humanos, y particularmente a los bebés no nacidos, les pasa otro tipo de crímenes".

Degradación institucional y geopolítica

A nivel nacional, Aguilar ha señalado como un hecho de máxima relevancia "la degradación de las instituciones y la degradación de nuestra democracia", citando como ejemplo la condena al fiscal general del Estado. El experto también ha recordado sucesos como el apagón masivo que causó fallecimientos, subrayando que "todavía no se sabe qué ha pasado", algo que considera inimaginable "en ningún país occidental" y que demuestra el deterioro democrático.

Por su parte, Gaona ha añadido que la tensión geopolítica internacional, con conflictos como los de Ucrania-Rusia e Israel-Gaza, ha sido protagonista y ha funcionado en ocasiones como "cortina de humo" para desviar la atención de los problemas internos de España.

La clase media, estrangulada

La crisis económica ha sido otro de los ejes del análisis. La presentadora, Cristina López Schlichting, ha apuntado a una "reducción de la clase media" que afronta serios problemas como la imposibilidad de los jóvenes para comprar una casa o la dependencia de sus padres por los bajos salarios. Gaona ha sido tajante al respecto, calificando la carga fiscal de "confiscación" y "robo a mano armada".

El doctor ha afirmado que "lo que no puede ser es que un ciudadano esté esclavizado más de 6 meses al año trabajando para el estado", y ha añadido con ironía que "por lo menos, en la época romana, a los esclavos les daban casa y comidita" . Esta situación, según Schlichting, provoca que el erario público dependa "de un hiperesfuerzo de una absoluta clase media estrangulada".

En este contexto, la tertulia también ha abordado el impacto de la revolución tecnológica. Aguilar ha destacado que la inteligencia artificial tiene un "impacto sistémico" en la economía, afirmando que sin la inversión en este campo, "Estados Unidos estaría en recesión". Gaona ha advertido de sus consecuencias laborales, apuntando que el mes pasado, por primera vez, "los empleos que tienen poca formación en Estados Unidos han caído" al ser "reemplazados ya por la inteligencia artificial".