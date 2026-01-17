Victoriano, padre primerizo, crea una app con iA para escoger el nombre de tu hijo: "La gente busca nombres cortos, sin ser compuestos y en Cataluña o País Vasco suelen buscar nombres que combinen con el apellido"

La decisión de escoger el nombre de un hijo suele generar un intenso debate en las familias. Para solucionar este problema, Victoriano Izquierdo, un ingeniero informático de 35 años, ha creado ‘Nominao’, una aplicación con inteligencia artificial que facilita la elección. La idea surgió de su propia experiencia, al no ponerse de acuerdo con su pareja, Marta, para nombrar al bebé que esperan, como ha explicado en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE con Cristina López Schlichting.

Un 'Tinder' para nombres de bebé

La aplicación, disponible en nominao.com, utiliza la base de datos pública del INE, que contiene más de 50.000 nombres presentes en España, y la combina con una IA que añade más de diez filtros distintos. "Podía saber, pues, cosas como si sonaban bonitos o sonaban más feos, si se asociaban a ser nombres más pijos, nombres más vulgares, y un montón de cosas más", detalla su creador. La herramienta permite filtrar por longitud, popularidad, origen o incluso la probabilidad de que haya otro niño con el mismo nombre en clase.

Su funcionamiento es muy similar al de Tinder: la app muestra nombres de uno en uno y el usuario decide si le gusta, lo descarta o lo deja en duda. Después, puede invitar a su pareja para que haga el mismo proceso. El sistema revela qué nombres han recibido la aprobación de ambos, facilitando un consenso. Gracias a este método, Victoriano y su mujer eligieron finalmente Esteban de una lista de doce nombres en común.

Las modas: de María del Carmen a Mateo y Lucía

El creador de 'Nominado' explica que las tendencias han cambiado mucho. Ahora priman los nombres cortos y sin compuestos, y se valora que sean fáciles de pronunciar en otros idiomas. Aunque los nombres más comunes en España siguen siendo María del Carmen y Antonio por la población de mayor edad, su popularidad está en claro retroceso. Actualmente, los que más triunfan entre los recién nacidos son Mateo, Luca, Bruno y Leo para niño, y Lucía, Sofía, Martina y Julia para niña.

Izquierdo espera que la tecnología ayude a romper la "pescadilla que se muerde la cola" de las listas de nombres populares, que llevan a muchos padres a escoger las mismas opciones. "Hay nombres preciosos, ya digo, antiguos y yo estoy viendo la app que se están redescubriendo gracias a que aplicando estos filtros, pues aparecen nombres que están a lo mejor en el puesto 500 o en el puesto 1000", asegura. Nombres como Lope o Tirso están resurgiendo gracias a la herramienta, que ya han usado 5.000 personas en dos semanas.

¿Qué buscan los padres españoles?

El análisis de los datos de la app revela patrones curiosos. Por un lado, se realizan más búsquedas de nombres de niño que de niña, algo que Izquierdo atribuye a que "objetivamente hay menos nombres bonitos para niños". La principal preferencia de los usuarios es que sean nombres cortos, de dos sílabas o menos, y no compuestos. También se valora el origen y que combine fonéticamente con los apellidos, evitando cacofonías.