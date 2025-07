Una víctima del fentanilo habla desde su experiencia: “Estaba tomando una droga que es 50 veces más fuerte que la heroína”

El fentanilo es un potente fármaco opiáceo que se ha convertido en una droga por su alto índice de adicción. Este analgésico es 50 veces más potente que la heroína,100 veces más que la morfina y ya ha llegado a España.

En 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting, Puñet habla sobre el accidente de moto y el dolor crónico que este le causó. Además, relata su trayecto desde que ingirió su primera dosis de fentanilo hasta que buscó ayuda en un centro de desintoxicación.

Albert relata que volvía del trabajo en moto y que una furgoneta se saltó un alto y le “llevó por delante”. Cuenta que a las tres horas del accidente, ya estaba de regreso en casa con un diagnóstico de “politraumatismos”. Sin embargo, en su cuarta visita al hospital se negó a irse del hospital hasta ser diagnosticado: “Cada vez tenía más dolor, mareos, vértigos, y se le dormían las manos y los pies”.

“Decidieron hacerme un TAC [...] y vieron que a raíz del accidente había crecido una hernia que estaba apuntando peligrosamente a la médula espinal”, comparte Albert Puñet en el programa. Intentaron disminuir el tamaño con cortisona, pero falló, por lo que tuvieron que operar. “La operación fue muy bien” dice Albert, pero que a los diez meses en vez de recuperar volumen, la zona afectada “se secó como una pasa, se atrofió” y derivó en un “dolor neuropático crónico” diagnosticado en un “nivel de 10 sobre de 10".

“Empezamos un tratamiento con Tramadol, que es un opiacio muy bajito” recuerda Puñet, pero no le hacía “absolutamente nada”. Al no ver progreso, le ofrecieron un medicamento alternativo: “Me dieron una receta que ponía Actik 400 […] Me lo tomé y vi la luz”.

Albert comenta que “era el Fentanilo en formato Chupa Chups o piruleta, con sabor a fresa”, y que “parece que esta preparado para que te genere adicción”. “Me habéis salvado la vida”, le decía Albert a los médicos antes de saber las consecuencias.

"ENTRÉ EN UNA FASE DE VERGÜENZA Y DESPUÉS INGRESÉ EN UN CENTRO DE DESINTOXICACIÓN"

“No te das cuenta de que te estás convirtiendo en convirtiendo en un drogodependiente de receta”, confiesa Albert y que también se debió a que se junto el confinamiento de COVID, porque confundía los síntomas de desintoxicación con los del virus.

Albert expresa que entró en una “una fase de vergüenza” y dos años después ingresó en un centro de desintoxicación. Además, critica que en esos dos años no recibió ninguna “visita de consulta ni de seguimiento sobre el tratamiento que estaba tomando”.

La entrevista concluía con Puñet confesando que “desde que ha salido de allí tiene unas ganas de vivir” y vuelve a “tener calidad de vida”: “He pasado de tener la mayoría de días malos a la mayoría de días buenos”.