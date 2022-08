‘En verano, siempre buena cara’: ¿maquillaje casero y de calidad? “En diez segundos, rostro perfecto”

Este verano vamos a cuidar nuestra cara y nuestra piel como nunca antes, pero como no todos saben cómo hacerlo en Fin de Semana con Rosa Rosado tenemos a David Francés, experto maquillador, que ‘En verano, siempre buena cara’ nos va a ir relatando esos trucos para, de verdad, estar a gusto con nosotros mismos.

Podría parecer que lograr un maquillaje si no perfecto al menos sí excelente está muy lejos del común de los mortales, pero no es así, y así lo cuenta David: “Esto va a ser un bombazo. Me gusta enseñarlo de forma muy sencilla porque la gente no tiene tiempo y tiene que ser algo rapidito que te ponga buena cara al instante y sin complicarte la vida. Pero antes es importante preparar bien el cutis: mezclo el tratamiento facial con el maquillaje. Esa mañana deprisa que te tienes que ir a trabajar y no tienes tiempo, no te preocupes, te limpias la piel, te pasas tu tónico con ácidos si lo tienes, si no no pasa nada, y pones en tu mano sérum, la crema, protector solar y unas gotas de tu maquillaje, las cuatro cosas todas mezcladas y las aplicas en tu cara como una crema más, eso es gloria bendita. En diez segundos buena cara”.

Por supuesto el maquillaje, aclara David, “debe estar bien escogido”: “Señoras, se escoge en el cuello, no en la muñeca o en la mano, que se dejen de milongas en las tiendas. Y es en el cuello porque el color de la cara no es el mismo ahí ni el del escote. Es al cuello y, si se ha fundido, ese es tu color, el maquillaje se tiene que perder”. La clave es que el maquillaje debe tener… hialurónico, “volvemos a ese ácido, ya hemos hablado de él muchas veces”.

Otra clave esencial es que el maquillaje debe estar “siempre fluido, en crema, nada de en polvo porque no te da la luz que sí te lo da en crema, y mezclado como yo he dicho. Y luego, en texturas, hasta cierta edad puedes usar cualquiera, porque en pieles más maduras hay que evitar más los brillos y los polvos se fijan bien, pero cuidado que no cuarteen”.

¿Qué más productos esenciales hay? “Las sombras de ojo, que si vamos a usarlas en crema que sean ‘water-proof’ para que no se muevan porque si ponemos una sombra en crema, al cabo de un par de horas aparecen esos pliegues horribles. Si vamos a utilizar colorete en crema, nos va bien a la piel pero, aviso, dura muchísimo menos, en polvo dura más”. Y otro producto importante es el iluminador: “Pero no para tapar la ojera sino encima del corrector, siempre. Y también en el rictus, ahí poner mate, no tiene brillo”. Sobre si hay que tener varios, Francés es tajante: “No, para nada, el necesario es el mate, de uso diario. No todo es para todo. Tenemos que saber que los colores claros, y si son brillantes, más, dan volumen, así que no te lo pongas en un sitio al que no quieres dar más volumen, ponlo donde sí lo quieras. El claro de volumen y el oscuro profundiza, ley básica del maquillaje y, a partir de aquí, creamos sombras y claros. Esto es el ‘contouring’ y se puede ver en mi perfil de Instagram en vídeos de 12 minutos que lo detallo todo”.