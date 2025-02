El sufrimiento de una familia que se salvó in extremis de la DANA y tres meses después sigue sin casa: "No sabemos adónde ir"

Más de tres meses han pasado de las terribles riadas provocadas por la DANA el pasado 29 de octubre de 2024. Sin embargo, todavía hay muchas personas que se encuentran sin hogar en estos momentos por diferentes circunstancias. Derrumbes. Humedades. Destrozos en muebles, electrodomésticos, puertas, ventanas... etcétera.

Es muy duro, sobre todo cuando no tienes a dónde ir. Ese es precisamente el caso de Eunice Espinoza. Cuando llegó la DANA, esta mujer hondureña vivía con su marido y sus tres hijos en La Torre, una pedanía de la ciudad de Valencia. Vivían en un bajo y se salvaron in extremis.

Su casa se llenó de agua y barro en cuestión de minutos y pudieron salir gracias a una escalera. Subieron al segundo piso y pasaron la noche en casa de sus vecinos. Después, les acogieron durante varios días en una residencia de mayores mientras trataban de limpiar todo el barro del piso en el que vivían.

Lo habían perdido todo, pero a ese desastre hubo que sumar un nuevo problema: el casero. Habían perdido todo y no podían pagar el alquiler en ese momento, así que el dueño de la casa decidió cambiar la cerradura y nunca más pudieron volver a entrar. La situación es extremadamente difícil y, después de cinco años viviendo en España, Eunice y su familia han tenido que pedir ayuda.

No tienen adónde ir, y ahora mismo, toda la familia está viviendo en un piso temporal de acogida que les ha proporcionado 'Casa Caridad Valencia': "La noche de las riada lo perdimos todo. Mi marido y yo nos quedamos con una mano delante y otra detrás a cargo de tres hijos, uno de ellos de tan solo un mes. En ese momento, el casero nos advirtió de que la dana no había sido su culpa y que teníamos que pagar el alquiler, pero no podíamos. Después de limpiar toda la casa, que nos llevó horas y horas de trabajo, el dueño cambió la cerradura y nos quedamos en la calle", ha explicado esta madre.

Eso fue una piedra más en el camino. Pero aunque fue muy duro, lo peor no fue la maldad del casero: "Lo peor son los recuerdos y las consecuencias psicológicas que nos han quedado tanto a mis hijos como a mi marido y a mí de la fatídica noche de las riadas", ha dicho sobrecogida Eunice. "El agua subió hasta 1,40 metros de altura en nuestro piso y mi marido llegó incluso a decirme que él se quedaba sujetando la puerta para que pudiera salir yo con los niños, sabiendo que seguramente él no podría salir después".

Por suerte, Eunice vive junto a toda su familia en una casa de acogida de Torrent proporcionada por Casa Caridad Valencia a través del proyecto Fénix, con el que se compraron 11 viviendas para asistir y ayudar a todas aquellas familias que no tuvieran adónde ir, como le ha pasado a esta familia hondureña.

