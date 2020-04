Stella Luna de María: pueden estar robándote información por tus videollamadas

En España se ha duplicado el número en volumen de usuarios en videoconferencias. Son aplicaciones que están abiertas a sufrir ciberataques, como toda aplicación que funciona a través de internet.

La mayoría de estas amenazas están asociadas a la fuga de información y de datos personales, así como los permisos que se otorgan a estas aplicaciones Lo ha explicado Stella Luna de María: “Se ha comprobado que #Zoom cede algunos datos a Facebook incluso a partes de nuestro dispositivo como la agenda o el mail. Precauciones: poner siempre contraseñas y en las convocatorias no mandar contraseñas".

El caso más sonado, el de ZOOM, que es la que está utilizando todo el mundo para video llamadas de trabajo y en el que se ha descubierto una brecha en su seguridad. “"Cuando compartas archivos no lo hagas a través de #Zoom. Es solo para las llamadas, no compartas nada más. Ten en cuenta también los permisos que das a las aplicaciones, son para lo que son, para nada más" explica Stella.

Estos son algunos de los consejos que ha dado Stella para no sufrir invasiones a nuestra privacidad:

Descargar desde sitios oficiales

Comprobar los permisos que se están otorgando y acceder a los ajustes de la app para revisar la privacidad

UTILIZAR UNA CONTRASEÑA NUEVA, ALGUNA QUE NO SE HAYA USADO PARA OTRAS APPS

Al programar la videollamada, eliminar el link y el acceso cuando todos los presentes se hayan conectado.

CONFIGURAR UNA CONTRASEÑA PARA ACCEDER A LA SALA (casi todas las apps dejan)

No mandes datos sensibles a través de estas apps

También esta semana hemos conocido que es posible que el Gobierno empiece a controlar nuestros movimientos, como ha explicado Stella, “Hay varias apps de geolocalización. Algunas avisan a los funcionarios y a los miembros del Gobierno de dónde están los ciudadanos. Otras se comunican móvil a móvil y te dicen si la persona de al lado está contagiada".

Es un modelo que se ha puesto en práctica en otros países y que ha funcionado. Pero es importante hacernos la siguiente pregunta, según Stella: “¿Qué es más importante, la privacidad o la seguridad? Creo que en momentos de crisis hay que hacer sacrificios, pero pasada la crisis volver a la normalidad".

Además, está siendo apoyado por las grandes empresas de tecnología del mundo, “El trabajo conjunto entre Apple y Google genera apps de información de teléfono a teléfono, sin que intervenga el Gobierno. Ponen la tecnología al servicio de los ciudadanos, aunque suene utópico" apunta la experta en ciberseguridad.

Esto no da acceso a las autoridades a nuestra vida, como ha apuntado Stella: “"El Gobierno no puede controlar las redes sociales, es un bulo. Solo puede monitorizar para que no haya delitos. No puede intervenir en Facebook o WhatsApp, ni el propio Facebook lo hace".

En tiempos de crisis, dice la experta, las medidas tienen que ser extraordinarias.