Estas son las setas más suculentas para esta temporada: amanita cesárea, boletus y trompetas de la muerte

Llevamos poco más de un mes con el otoño encima, las horas de sol se acortan, las temperaturas son más bajas y las lluvias comienzan a ser protagonistas. La llegada del otoño marca el inicio de la temporada micológica, y si nada lo estropea, este año según los expertos va a ser de las buenas.

España atesora gran diversidad de hongos silvestres. Boletus, níscalos, trompetas de la muerte, amanita cesárea, de cardo... etcétera. Se pueden cocinar a la plancha o guisadas, con arroz o como guarnición. Si el producto es bueno, cualquier receta queda bien. Y si hay alguien que tiene buenos productos ese es Luis Pacheco, el frutero de cabecera de Fin de Semana, que sabe y mucho de estos grandes alimentos.

Todos sabemos apreciar una buena seta. Y seguramente casi todos conozcamos los níscalos, por ejemplo, que son uno de los productos estrella de esta época, pero como nos explica Luis Pacheco hay mucho más: "los níscalos son las más consumidas, pero luego hay otras muchas. El boletus, la amanita, la cesárea... etcétera".

Pero, ¡cuidado! Si no eres un experto, lo mejor es no cogerlas. Hay algunas setas muy peligrosas y nunca se sabe qué puede pasar si vamos al campo a cogerlas por nuestra cuenta. Todos hemos oído hablar de casos en los que algunos aficionados han tenido problemas de salud derivados de estas prácticas. Y es que no es ninguna tontería, las setas tóxicas conllevan muchos riesgos. Si quieres comerlas, cómpralas debidamente o ve a cualquier restaurante en el que las tengan en carta.

