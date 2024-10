¿Cuáles son las razones de la 'explosión delictiva' que se está produciendo en los jóvenes en España?

Verano de 2021. Samuel Luiz, un joven de 24 años, recibe una brutal paliza a la salida de una discoteca de A Coruña por parte de siete individuos, dos de ellos menores. Los golpes fueron tan fuertes, que acabaron matando a Samuel.

En aquel momento, la policía detuvo a estos siete sujetos, pero solo los dos menores fueron juzgados. Ambos confesaron los hechos y fueron condenados a tres años y medio de internamiento. Sin embargo, el juicio contra el resto de los agresores acaba de empezar esta misma semana.

Todos los detenidos tenían entre 16 y 19 años en el momento de los hechos, pero este no es un caso aislado. Esta semana también se ha producido un caso gravísimo. Un joven de 16 años ha sido arrestado como presunto autor del asesinato de un taxista de Alcalá de Henares que fue acuchillado el pasado martes.

Los datos son claros: los jóvenes son cada vez más violentos. Todos los portales oficiales coinciden en que se ha producido un aumento gradual de la violencia juvenil desde el año 2018.

LAS CIFRAS EN ESPAÑA

Tal y como refleja un reciente estudio, los delitos violentos no dejan de crecer entre los más jóvenes. La subida más importante se ha producido desde 2022. Ese año, el homicidio o asesinato, tanto consumado como en grado de tentativa, aumentó casi un 15% con respecto al año anterior. Algo que la Fiscalía calificó como una “explosión delictiva”.

Todo esto llega después de más de una década de descenso de la violencia juvenil y afecta también al ámbito de la violencia de género. Según el último Macroestudio de Violencia de Género, el 20% de los jóvenes de entre 16-21 años considera que golpear a su pareja durante una discusión no es violencia.

Alamy Stock Photo Pareja discutiendo de forma violenta en una terraza

Según el profesor Aguilar, hay una cuestión muy clara en este asunto: "Se debe a que hemos fracasado educando. Esa educación en valores y en respeto a la mujer que se pretende hacer no se ha enfocado como debe hacerse en la familia y se ha aceptado, por ejemplo, el control del teléfono del otro, que es un elemento fundamental de interacción. Sean chicos o chicas, eso es indiferente", ha afirmado basándose en su propia experiencia.

En el caso de la violencia de género, Gaona tampoco ha querido desaprovechar la ocasión para hacer un apunte y dar un dato muy llamativo: "De todo el país, el 40% de los casos de violencia de género se dan en Cataluña, y no precisamente por parejas españolas. No estoy opinando, son cifras. No sé por qué se critican esos tipos de comportamiento y luego no se hace nada para corregirlos", ha zanjado su explicación.

VIOLENCIA EN LAS AULAS

Además, otro de los aspectos en los que influye esta explosión delictiva entre los jóvenes es la violencia en las aulas. Según un estudio sobre la situación de los profesores en España, el 91% de los docentes señala problemas de convivencia en las aulas de Primaria y Secundaria.

Los datos son claros, el 72% de los profesores ha sufrido agresiones verbales, físicas o amenazas de estudiantes, y el 39% por parte de los familiares de los alumnos. Además, el 60% ha presenciado peleas entre alumnos, con un aumento alarmante. La violencia es más significativa en secundaria, donde el 80% de los profesores ha sido agredido, en comparación con el 50% en Primaria.

¿Cuáles son las causas de este aumento? Es difícil hablar de las causas de todo esto, pero parece que hay cuatro factores en todo esto que se retroalimentan: la exposición a la violencia, las pantallas, la pandemia y la salud mental.

¿Y ahora qué...?

Como bien ha comentado el profesor Aguilar, "es importante enseñar a los niños que tienen que tener clarísima la diferencia entre el bien y el mal". Además, estos jóvenes dentro de unos años se convertirán en adultos que pueden generar todavía una sociedad más problemática.

Alamy Stock Photo Las bandas latinas cada vez tienen más presencia en España

Uno de los resultados de todo esto es el auge de las bandas juveniles violentas, algo sobre lo que ha hecho una apreciación José Miguel Gaona: "Cuando comenzaron a surgir las bandas latinas en España, la Generalitat no tuvo otra idea que convertir algunas como los Latin King en una asociación cultural. Es decir, que lo que es y ha sido durante toda la vida una banda de delincuentes a nivel internacional, no solo tiene un trato favorable en nuestro país, sino que además es subvencionada con dinero público", algo increíble.