Declaran los dos primeros acusados en el juicio de Samuel Luiz: "Me desvinculo"

Continúa en la Audiencia de A Coruña el juicio por la muerte de Samuel Luiz. Cinco personas están siendo procesadas por el asesinato del joven tras una brutal paliza en grupo, la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo de la ciudad herculina.

En esta jornada hemos podido oír por fin la versión de los acusados. En concreto, prestan testimonio dos, los que actualmente están en libertad.

Alejandro míguez: "me desvinculo de la agresión"

A Alejandro Míguez las acusaciones le piden 22 años de prisión por un asesinato con alevosía y ensañamiento. Se le acusa de patear y dar puñetazos a Samuel, además de impedir que huyese.

En el juicio, Míguez reconoció que estaba en el lugar, pero se ha querido desvincular de la agresión, de la que, según su relato, tuvo conocimiento cuando estaba en el Paseo Marítimo. Declaró que vio a su amigo Diego Montaña, con más personas, agredir a Samuel. En ese momento, aseguró, "recuerdo meter los brazos e intentar acceder a Diego Montaña" pero niega haber participado en el linchamiento, donde había varias personas.En esta versión se mantuvo firme e incluso casi desafiante con la fiscal, hasta el punto que evitó reconocerse en la mayoría de grabaciones de las cámaras de seguridad que le mostró la fiscal

El tumulto se movió y él retrocedió "dos o tres pasos". Unos minutos más tarde, relató, "me desvinculo de la agresión, que no comprendo por qué se origina". Su testimonio recoge cómo varias personas de color "creo que eran tres" se llevan a Samuel y dos de los acusados fueron detrás de él y los agreden. Ha evitado identificarse en los distintos vídeos e imágenes de la noche de la agresión que le ha mostrado la fiscal, una de ellas en el lugar en el que la víctima se desplomó, inerte.

Ha reconocido que su testimonio ante sede judicial no coincide con sus declaraciones iniciales. A preguntas de la fiscal, ha alegado que mintió ante la policía por "miedo". "No quiero que esto me salpique, al final es un caso muy mediático", sostuvo ante la representante del Ministerio Público.

Cathy, La novia del principal acusado

Para Cathy Silva, la única mujer encausada, piden una pena de 25 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento con la agravante de discriminación por la condición sexual. Cathy es la novia de Diego Montaña, el que propinó los primeros golpes.

Noela Bao Cathy Silva, en el juicio

Ella alega que intentó parar la agresión y separar a Diego y Samuel y se ha declarado "inocente". Lo contrario considera la fiscal, para quien la chica tuvo un papel clave en el fatal resultado: impidió que Samuel recibiese ningún tipo de ayuda y profirió insultos homófobos.

La chica ha alegado que intentó parar la agresión y calmar a Diego desde el primer momento, cuando pensó que Samuel, en una videollamada, lo estaban grabando. Sostuvo que apartó a una amiga de Samuel porque quería ayudar a su novio, no para facilitar la agresión, que fue creciendo en asistentes, alentada por uno de los intervinientes, al grito de"están pegando a Diego" .

Según dijo, solo estuvo presente al principio de los golpes y no continuaría el recorrido del tumulto. Ha confirmado que el principal encausado se abalanzó sobre Samuel a grito de "Maricón", un apelativo que usó después en varias ocasiones.

Ella ha descartado que hablase de Samuel con esos términos despectivos, y reconoció la brutalidad de la agresión al final del interrogatorio de su abogado, donde echó a llorar. "Fue una animalada", aseguró ante su abogado. Reconoció que su familia tuvo que mudarse tras el crimen por las amenazas de la gente, que casi no sale de casa y que lo que aconteció fue, tal y como calificó la fiscal, "una cacería".

Primeros testigos

En esta jornada estaba prevista también la declaración de los primeros testigos. En concreto, estaban citadas dos amigas de la víctima presentes en el lugar de los hechos y también Ibrahima y Magatte, los dos ciudadanos senegaleses que intentaron auxiliar, sin éxito, a Samuel cuando estaba en medio de una tormenta de golpes.

Finalmente, su declaración tendrá lugar el viernes, debido al exhaustivo interrogatorio inicial que ha obligado a modificar el cronograma previsto por el tribunal.