“Son la familia y las amistades las que más apoyan a los que tenemos el síndrome”

Como todos los 21 de marzo desde 2012, celebramos el día mundial del Síndrome de Down. Este día sirve para recordarnos que las 34.000 personas que han nacido en España con el cromosoma 21 repetido y que también tienen derecho a estar con nosotros en todos los ambientes.

Cerca del 50 % de los chicos que sufre esta discapacidad son analfabetos, y un 90 % no tiene puesto de trabajo. Pero la inclusión está ahí y, cada año, son unos poquitos más los chicos que se lanzan al mercado de trabajo.

Es el caso de Marta Campos, Sofía Cortés y Marina Valenzuela, todas cerquita de los 20 años y están estudiando en el Centro de Educación Especial María Corredentora. Han estado en Fin de Semana con Cristina

Marta, Sofía y Marina explican cómo es tener este síndrome: “Es algo muy especial. Hay algunos niños que lo son y otros no, como en el colegio de mi hermano, en el que algunos lo tienen. Lo que hacemos es formarnos para entrar en el mercado laboral”. Marina, por su parte, se ve “muy parecida” a los que no tienen Síndrome de Down: “Me imagino mi vida en el futuro siendo cantante o actriz, a poder ser cantante, yo canto y bailo.

Hemos cumplido hace muy poquito el año completo desde que empezamos a confinarnos por el virus, y Marta asegura que no se asustó “nada” con este intruso: “No me asusté, solo me preocupa cuando se termine el coronavirus porque hace mucho que no veo a mis amigos”.

Sofía recuerda haber “estado en casa toda la pandemia con mi familia, estuve allí aunque di algunos paseos por el parque. Paseo con mi perra Melody y me lo paso genial”. Marina, por su parte, no lo duda: “Me lo pasé bien. Pude seguir yendo al cole”.

Marta se reconoce desinteresada por la política y asegura que los que se preocupan por la gente que sufre el síndrome no son precisamente los políticos: “Son las familias como los padres y abuelos, y también las amigas y todo ese entorno”. A nivel social, Marta afirma que “la familia es lo más importante, somos originales y formales aunque a veces nos enfademos y discutamos, pero siempre estamos juntos y siempre luchando por nuestros sueños”.