En Roma se creía en la relación entre la Luna y las embarazadas

Nuestro amigo romano Paco Álvarez, autor entre otros del bestseller 'Crónica Rosa Rosae', nos ha hablado en Fin de Semana sobre la relación que en la Antigua Roma había entre las embarazadas y la Luna. Y es que, según nos ha llegado hasta nuestros días, los ciudadanos romanos tenían fuertes creencias de que había una estrecha relación entre las mujeres y el ciclo lunar desde siempre, especialmente con las embarazadas.

Lo cierto es que todos hemos escuchado alguna vez eso de que los días de luna llena hay muchos más partos que en cualquier otro momento. Aunque como bien nos ha explicado Paco, "solo es un mito. María Soledad Saiz, matrona del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares de Madrid hizo un estudio analizando 2137 partos naturales durante todo el año 2007 y dedujo que de ninguna manera la Luna influyó en ningún alumbramiento", ha detallado.

Eso en la actualidad, pero... ¿Qué pensaban en Roma?: "en Roma sí se creía en la relación entre la luna y el embarazo, tanto como se creía que nunca había que cruzarse de brazos y mucho menos de piernas delante de una embarazada porque daba malísima suerte", ha comentado. Algo realmente curioso, sobre todo lo de cruzarse de piernas.

"Todo es porque cuentan que Juno, celosa de la aventura de Júpiter con Alcmena, se negó a que el niño naciera y ordenó que en el umbral se sentara cruzada de brazos y piernas la diosa de los partos Ilitia, así que el semidiós no podía nacer", comenzaba la explicación. "El caso es que Alcmena estuvo 9 días con sus noches de parto, y el asunto no tenía visos de salir bien, hasta que a Galintias (una amiga de Alcmena) se le ocurrió salir a la puerta a decir que el niño por orden expresa de Júpiter ya había nacido. Ilitia se enfadó, viendo que su autoridad había sido saltada y se levantó enfadada, momento en que descruzó sus brazos y piernas, y por fin pudo nacer el churumbel dejando descansar a su madre". Y eso no es todo, porque el embarazo en Roma duraba 10 meses.

"Diez meses lunares. Es decir, diez meses de 28 días. Al final, si sumas las semanas o los días, da lo mismo que los nuestros, cuarenta semanas de 7 días, 280 días aproximadamente", alucinante la explicación de Paco Álvarez.

