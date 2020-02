“Quiero conocer a mi padre biológico para agradecerle el hacer posible que hoy yo esté aquí”

Manuel Romero tiene 26 años, pero fue hace cuatro cuando se enteró de que su padre biológico no es el que le ha criado toda la vida. Fue un donante de semen anónimo quien hizo la donación y la inseminación artificial hizo el resto. Ahora Manuel se pregunta quién es su padre, pero no para pedirle nada, algo que ha contado en Fin de Semana con Cristina.

El origen de la búsqueda la tenemos en la época en la que estudiaba: “Tenía unos problemas con los estudios y decidí apuntarme a una terapia sistémica, concretamente configuraciones sistémicas, y de ahí fui estudiando Psicología y al final descubrí que era hijo de un donante de semen”.

¿Cómo se pasa de hacer terapia a querer saber quién es tu padre biológico? Manuel explica que siempre ha sido un chico “muy buscador y había una inquietud dentro de mí que me empujaba a estar buscando constantemente la verdad detrás de los medios de comunicación y de todo en general, eso me llevó poco a poco a acercarme a mi propia verdad, que era la que buscaba”.

Manuel relata todo paso a paso, cómo se planteó su vida y sus orígenes: “Estaba en una formación dentro de esa terapia y, cuando estaba a punto de dejar el Bachillerato -con 16 años dejé los estudios, luego lo retomé y lo terminé-, me saqué el Bachillerato y la Selectividad y empecé a hacer la carrera, mientras estaba a punto de abandonar el segundo Bachillerato tenía dentro de mí una rabia bastante grande, y ya que estaba en la terapia me dije ‘por qué no aprovecho y sigo aprendiendo de mí mismo’, y entonces descubrí esto. Mis padres me invitaron a comer y yo les conté lo que había ocurrido en la terapia y entonces él me lo contó. Yo tenía esa inquietud y no paraba de buscar”.

Sobre el padre que le crio y le educó, Manuel reconoce que siempre ha tenido con él una “relación difícil”, aunque eso no quita que ame a sus progenitores “con todo el corazón”. ¿Qué sintió cuando se lo dijeron? “Mucha calma”, asegura: “Mi padre me dijo ‘¿tú nunca te has planteado cómo has llegado aquí?’, y yo no sabía si me iban a decir que era adoptado o qué, porque en ese momento se te pasan mil preguntas por la cabeza. Me preguntó si no me había planteado que fuera una donación de semen, y yo respondí que no, que siempre me había creído lo que me habían contado, que a mi madre le costaba quedarse embarazada”. “Acto seguido nos pusimos los tres a llorar”, recuerda emocionado, y añade que ahí entendió “muchas cosas” de su vida: “Esa búsqueda de la verdad, esa rebeldía e impotencia, mis dos sentimientos primordiales en la vida, sobre todo dirigido hacia el sistema y los estudios. Para mí fue un gran alivio porque comprendí muchas cosas de mi vida”.

Saber que su padre no era su padre biológico ha cambiado la relación, reconoce Manuel: “Tenía una relación difícil pero ha mejorado muchísimo porque es un acto de amor inmenso, gracias a él estoy aquí. Si él no hubiera querido, no sabemos si yo estaría aquí o no. Él me ha educado y acompañado. Por parte de la familia por parte de mi padre todo ha cambiado a mejor”.

Todo esto no quita que Manuel tenga esa esa inquietud de conocer a su padre “porque es verdad que tengo identidades que me resultan difíciles de reconocer, hay algo que me falta, pero es difícil de explicar. Yo lo defino como un agujero negro dentro de mí que absorbe y absorbe y nunca se para, es esa inquietud, y muchas veces pienso que, a raíz de lo que ya sé, creo que por ahí van los tiros. Y no estoy solo, hay muchos casos similares en otros países, así que no es casualidad”.

Hace unas horas el Comité de Bioética ha solicitado al Gobierno terminar con el anonimato de los donantes de semen, por lo que Cristina le ha preguntado a Manuel si cree que con esa medida la gente dejaría de donar: “Es muy triste que muchas veces se miren más los números que las personas. A lo mejor pueden disminuir, pero no caemos en que puede mejorar la calidad del donante, una persona más madura, una persona que no lo haga por dinero y quiera ayudar de verdad. Y no pensamos que detrás de todo eso hay un hijo que es resultado de ese proceso y nadie, hasta hoy en día, nos ha preguntado qué necesidades tenemos respecto a ese tema. Siempre se ha pensado en el adulto y nunca se piensa en los niños, y es un gran problema de la sociedad hoy en día”. Eso sí, se muestra esperanzado porque cree que “se levantará el veto, no es solo en España, es en América, en toda la UE, no estamos solo aquí. Ni soy el único ni soy yo el que lo pide, somos muchos. Y muchos ni lo saben de dónde proceden”.

Sobre el tipo de relación que quiere tener con su padre biológico si llega a encontrarle, Manuel lo tiene claro: “Quiero ponerle un rostro y saber si tengo hermanos y, si puedo comunicarme con él, tomarnos un café, ya está. No pienso pedirle nada de nada, yo tengo a mi padre que es quien me ha dado todo. Solo agradecerle lo que ha hecho, aunque haya sido por dinero. No quiero una relación de irme a dormir a su casa”.