En pleno siglo XXI, en este Día Internacional de la Mujer, buena parte de las transformaciones sociales dependen de ellos, de los cambios que ellos introduzcan para hacer igualitaria a la sociedad y para hacer compatible la tarea de casa y la tarea del exterior.

Con las nuevas bajas de paternidad idénticas en duración a las de maternidad, son muchos los hombres jóvenes que asumen la crianza del bebé en solitario una vez que las madres se reincorporan al trabajo.

Una situación cada vez más normalizada, pero que hace escasas décadas era impensable en la sociedad española. En 'Fin de Semana', hemos querido conocer más de cerca como viven los hombres este rol juntos a dos jóvenes que a día de hoy, en su permiso de paternidad, cuidan de su casa y de su hijo.

La labor del padre durante su baja por paternidad

Alberto tiene 28 años y una niña de siete meses y medio. Su mujer acaba de reincorporarse al trabajo y él se dedica ahora al cuidado de la pequeña.

Según explica él mismo, el principio fue lo más difícil: "Llevo mes y pico, y ya sin ningún problema. El problema vino el primer día, cuando pasé del todo a la nada. Yo desde el principio fui el hombre que apoya, mi mujer tuvo un parto un poco complicado y los primeros pañales los cambié yo. Me enseñaron las matronas del hospital porque me decían, nosotros no cambiamos pañales y dije por favor, cambie uno delante de mí para que lo vea".

"Mi hija no había estado separada de mi mujer más de una hora y media en los primeros seis meses. Las primeras ocho horas el primer día fue toda una experiencia", añade.

Alamy Stock Photo Se queda solo con su bebé de siete meses, el niño no quiere tomar biberón y esta es la fórmula con la que consigue darle de comer

Para este joven, lo más complicado fue la hora de la comida: "Hay una labor muy fundamental al principio de la vida del bebé, que era la alimentación. A raíz de ahí, la pequeña se dormía muchas veces en el pecho con mi mujer.

No me preocupaba que llorara, era más el hecho de que no comiera. La primera semana fue dura, yo hacía el biberón, ella no lo cogía porque no sabía succionar. Dije, la jeringuilla con la que le limpiaba los mocos y la usé para darle de comer".

Respecto a la división de tareas, asegura que desde "siempre" ha sido a medias: "Excepto una única cosa que yo nunca hago que es poner la lavadora porque soy daltónico y nunca he llegado a entender qué es blanco y qué es color".

Pedro tiene la misma edad, 28 años, y su bebé, Lorenzo, va a cumplir siete meses. Reconoce que los inicios fueron complicados

"Mi primer pañal fue en el hospital, se hizo caca y yo no sabía qué hacer. Mi mujer estaba dormida, fui a la matrona, se lo conté y me dijo que le cambiara. Así fue mi inicio. Al principio, mi mujer tuvo un posparto complicado y tenía que dormir sí o sí por las noches. Le forzamos rápidamente al biberón y hacía yo todas las noches enteras", ha detallado.

Alamy Stock Photo Padre alimentando a su hijo pequeño mientras habla por teléfono

En cuanto a las tareas, explica que siempre se lo han repartido: "Llevamos dos años y medio casados, desde el principio nos hemos organizado las tareas bastante igualitariamente. Ahora que yo estoy de baja, lo hago yo. Mi mujer tiene un trabajo que le apasiona, vuelve del trabajo tarde y lo hago yo".