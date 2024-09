"No cambiaría mis 9 medallas olímpicas por volver a ver"

En la semana en que se celebran los Juegos Paralímpicos de París 2024, ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana de COPE Enhamed Enhamed. Este joven tenía ocho años cuando perdió la vista por completo. El motivo fue una enfermedad hereditaria que terminó afectando a su hermano y a él.

Los padres de Enhamed decidieron que empezara a nadar. Lo que no sabían es que este joven nacido en Canarias iba a terminar siendo uno de los atletas paralímpicos más importantes de la historia de nuestro país.

Tras atesorar 9 medallas olímpicas en su palmarés, a día de hoy Enhamed es psicólogo y ayuda a otros atletas olímpicos. Junto a su perro guía Harry, que ha conquistado al equipo de Fin de Semana, Enhamed ha compartido que fue a los ocho años cuando quedó ciego: "Recuerdo colores, imágenes... tengo una muy nítida. Es en Las Palmas, viendo una puesta de sol. Cuando alguien me habla de una, visualizo esa".

"Los primeros meses cuando se manifiesta el glaucoma son complicados" ha descrito el deportista. Tenía siete años cuando esta enfermedad apareció: "La retina era muy sensible y el dolor es constante. Es un dolor parecido a un cuchillo clavándose en el cerebro. Es horrible".

Fue un día, mientras jugaba en casa, cuando sus ojos se apagaron por completo. La vida le llevó a una piscina. La piscina a unos Juegos Olímpicos. Y esos Juegos a atesorar nueve medallas.

Hoy, Enhamed se repite que él ha ganado a la ceguera: "El lenguaje importa mucho (...) Si no me hubiera quedado ciego no habría aprendido a nadar. Y si hubiera aprendido a nadar no habría vivido todas las cosas que he visto". Es tajante. No cambiaría sus medallas olímpicas por la posibilidad de volver a ver.

"Nuestras mayores dificultades siempre nos enseñan algo" afirmaba en su encuentro con Cristina L. Schlichting. Enhamed no solo nada. A lo largo de los años, Enhamed ha ascendido al Kilimanjaro y ha corrido la Ironman, "una de las pruebas de las que estoy más orgulloso. Pensé que no era posible que hiciera un Ironman. Es un desafío importante. Y ahí se pone de relieve la importancia del trabajo mental".