Una profesora de Bachillerato da la voz de alarma: "He tenido alumnas de 17 años a las que han regalado inyectables de pómulos y labios"

"¿Por qué tenemos que adelantar la adultez?". La obsesión por la mal llamada perfección estética cada vez está más extendida en la sociedad. Las redes sociales, los filtros y los cánones de belleza actuales están influyendo en la autoestima de gran parte de la población.

Lo peor de todo es que cada día son más jóvenes las personas que se suman a estas modas de las operaciones estéticas, de los retoques, de la obsesión por tener un cuerpo '10'. Tanto es así que se está extendiendo en el ámbito escolar... hasta los niños, muchas veces menores incluso de 15 años, se preocupan por seguir esas modas que ven, en parte, en las redes sociales.

Por eso dos profesores de Málaga se han unido para crear una guía contra la violencia estética en adolescentes. Unas uñas de gel que se hizo una niña de doce años fueron un motivo suficiente para empezar a preguntarse qué podían hacer al respecto, cómo intervenir desde la educación. Una de ellos es Francisca Escorza y ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana: "Fue en la graduación de mi hija, con once años, que había varias niñas con uñas de gel. Ahí empezó el planteamiento: ¿Hasta qué punto estamos presionando con esa estética que es irreal?".

Según esta docente, las redes sociales han potenciado la imagen distorsionada que muchos jóvenes tienen de su cuerpo: "Soy profesora de segundo de bachillerato y he tenido alumnas de 17 años cuyo regalo de graduación fueron inyectables de pómulos y labios" explicaba.

El problema del autoconcepto y la autoestima está extendiéndose velozmente a los varones: "Ahora, con las redes... se está ejerciendo esta presión. Que si me quiero parecer a este futbolista cachas (que tiene filtros y maquillaje)... Una presión que era casi exclusiva de las niñas está pasando a los niños".

¿Qué les estamos inculcando a los niños? ¿Valemos por lo que somos o por lo que mostramos?" Francisca Escorza Profesora del IES Los Manatiales de Torremolinos, Málaga

El papel de las familias de estos niños y adolescentes es fundamental, por ejemplo, a la hora de explicarles el proceso natural por el que pasan sus caras y cuerpos durante la adolescencia: "Esas rutinas de limpieza en niñas muy pequeñas. ¿Qué les inculcamos? ¿Qué valemos lo que somos o lo que mostramos?" comentaba la profesora malagueña.

En clase, Francisca no se queda quieta: "Es complejo, porque si en casa no lo ven mal... nosotros tratamos de hacerles ver que lo que ven en las redes no es real. Y una de las dinámicas es mostrarle famosas con y sin filtros. Y se quedan sorprendidos porque claro... son edades muy tempranas".

