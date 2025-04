La presidenta de la FEMP, sobre la nueva tasa de recogida de basura: "Es una ley de Sánchez. Se pueden obtener ingresos sin freír a los vecinos a impuestos"

Esta semana ha entrado en vigor la nueva tasa de basuras obligatoria, para todos los municipios con más de 5.000 habitantes. Hasta ahora, de media, se pagan unos 92 euros de tasa de basuras. Una cantidad que cubre apenas el 60% del servicio de recogida y tratamiento.

¿Cuánto va a suponer el incremento o la nueva tasa allí donde no existía? Pues va a ir por barrios. Depende de cada ayuntamiento y de los criterios que apliquen. Unos lo van a calcular por el valor catastral de la casa, otros por la calle, también por el número de personas empadronadas o bien por el consumo de agua.

Un ejemplo. Los vecinos del municipio madrileño de Galapagar van a ver triplicada la tasa de basuras. Su alcaldesa, Carla Greciano, explicaba que "un vecino que tenga que sufragar el 100% pasará de pagar 50€ a 150€".

María José García-Pelayo es alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana: "Lo duro de todo esto es porque le da la gana a Pedro Sánchez: Europa impone a todos los países que hagamos países tendentes a sancionar al que contamina pero no obliga a que sea a través de una tasa de recogida de residuos. Europa no obliga a que haya que crear una tasa para costear esos servicios. Es una ley de Pedro Sánchez".

En opinión de la presidenta de la FEMP, el gobierno de España está en una fase recaudatoria: "Creo que la economía se puede mover de otra manera, se pueden obtener ingresos de otra manera y no friendo a impuestos a los ciudadanos".

"El que el 10 de abril no tenga aprobada la tasa en sus ordenanzas fiscales tiene una consecuencia muy peligrosa y es que, a partir de esa fecha, Europa nos observa y si no las tenemos aprobadas podemos tener problemas para acceder a otros fondos europeos del tipo que sea" detallaba García-Pelayo: "Otro problema es el importe de la tasa. No nos han dado criterios para poderla imponer. Cada ayuntamiento hace lo que puede".

Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades es que el precio de los alquileres puede verse afectado: "El que tiene que pagar es el propietario pero va a repercutir en el inquilino. Otro problema más es que los ayuntamientos que estamos en una situación financiera complicada no vamos a poder bonificar, por ejemplo, ni a familias numerosas, ni a personas en riesgo de exclusión social, al que ahorre porque traslade al punto limpio sus residuos... es diabólico".

Recordaba la presidenta de la FEMP que la Junta de la Federación, integrada por un abanico de distintas ideologías que van desde el grupo popular pasando por ERC o Sumar, acordaron pedir al presidente del gobierno que, dentro de la autonomía de cada ayuntamiento, se autorizara a buscar medios para lograr esos ingresos sin que fuera a través de una tasa: "Cuando se lo comenté al presidente del gobierno simplemente se rio. Él tiene siempre su media sonrisa y fue como... esto es lo que hay".

