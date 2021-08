‘El Pirata’: “La gente que insiste en que Elvis sigue vivo tiene demasiado tiempo libre”

Juan Pablo Ordúñez, nuestro querido ‘Pirata’ de Rock FM, ha estado en Fin de semana con Rosa Rosado para presentar su nuevo libro ‘Historias del Rock: leyendas, cuentos y mitos alucinantes’, donde ha explicado que recoge “unas declaraciones que se hicieron desde el Museo Naval de una población gallega, información de que el término ‘Rock and Roll’ venía del mar, del balanceo de los barcos, esto es muy significativo”.

Pero, ¿acaso los hay sin leyendas a sus espaldas? “Claro que sí, pero no me interesan para este libro, pero sí, hay gente que se ha salvado del misterio”, y sobre los que tienen leyendas explica que “hay todo un mundo de usurpadores, de gente que se dice que está viva e incluso que se dice que está muerta, hay todo un halo de misterio en el rock y lo hemos recogido en el libro”.

Claro, si hablamos de gente que se dice que sigue viva cuando está más que demostrado que murió pues sale el nombre del Rey del Rock, Elvis Presley: “Algunos dicen que Elvis sigue vivo y, como yo apunto en el libro, para mí sigue vivo porque sigue siendo un icono necesario de la cultura occidental. Si es verdad que está muerto es el muerto que más dinero genera en el mundo. Su casa es la más visitada. Eso sí, los que dicen que está vivo y coleando… tienen mucho tiempo libre invirtiéndolo en especulaciones”.

En general El Pirata recuerda muchas, muchísimas leyendas, “son historietas que llevo manteniendo en mi coco desde los 14 años. Han estado en el congelador hasta que un día, cuando me decido a hacer un libro, salen ellas solas”.

Otra de las leyendas más famosas es la de los mensajes ocultos en los discos de Led Zeppelin, y por supuesto El Pirata lo aborda: “Orihuela y yo nos metimos en un estudio para ver si era verdad y fue un coñazo supino, a las dos horas lo dejamos, no aparecía ni el diablo ni nadie, tenías que vernos la cara de tontos dando al disco atrás y adelante. Puedo ser muy torpe y a lo mejor no descubrí el mensaje pero me juré que no volvía a perder el tiempo así”. “Si lo buscas y retuerces todo encuentras las claves que dice la gente, pero en la realidad no hay nada”, añade.

Como nota final, Pirata deja clara, con ironía, cuál es la portada más original que más le ha gustado: “Son miles y miles, es imposible… Me gustan mucho las portadas donde salen chicas guapas como tú, Rosa”.