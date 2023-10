El padre de Canet de Mar: “Hemos temido durante bastante tiempo que hicieran daño a mi hija"

En este programa hemos denunciado en multitud de ocasiones la dificultad que tienen las familias que viven en Cataluña y quieren que sus hijos estudien en castellano.

Seguro que se acuerdan del acoso que sufrió una familia de Canet de Mar (Barcelona) por pedir la escolarización bilingüe para su hija: recibieron amenazas, insultos e incluso se llegó a pedir a través de las redes sociales que hicieran el vacío a la menor, que no la invitasen a los cumpleaños, o apedrear su casa.

El caso es que entonces, allá por 2021, la justicia aprobó de forma cautelar el 25% de las asignaturas en castellano para la menor. Y justo esta semana, el mismo tribunal ha fallado a favor de la familia y ha obligado al centro, la escuela Turú del Drac a mantener las medidas cautelares y a impartir una segunda asignatura troncal en castellano.

Javier Pulido es padre de esa menor que va a recibir una asignatura más en castellano que la ley le reconoce: “Desde pequeño me daban las clases en catalán y no me parecía bien. De hecho, cuando íbamos creciendo, el castellano nos lo daban en catalán. Era algo que nunca me gustó" ha compartido en Fin de Semana y recordaba: "En el instituto, siempre que podía ejercía mi derecho de hacerlo en castellano. Redactaba mejor en castellano, me gustaban más los libros en castellano: es mi lengua materna. Me encanta el catalán pero prefiero el castellano. Cuando uno pide este derecho te tachan de anticatalanista… y no es el caso. Pero al Govern le gusta usar esos servicios públicos para sus beneficios de partido, no de toda Cataluña. Estás usando un servicio que es para niños para un beneficio partidista”.

Fue tras la pandemia cuando esta familia decidió dar el paso de solicitar clases en castellano para su hija y fue el inicio de un calvario para la familia: “Vino el conseller al colegio para ponerse de parte de las familias contra aquel que osaba atacar su integridad cultural, su manera de ser… me estaba planteando a mí delante de todos los padres del colegio como alguien que iba a atacar su idiosincrasia. En la vida me había planteado hacer daño a alguien”.

Algunos padres, confesaba Javier, “hicieron cosas que no deberían hacer”. Comenzó un acoso en los chats de padres y a través de redes sociales. “Hemos sufrido bastante miedo durante bastante tiempo de que nos rompieran cristales o pincharan las ruedas del coche. O de que hicieran daño a mi hija. Ha perdido algunos amigos, y sus padres ni nos miran a la cara”.

El colegio se ha resistido a aplicar la sentencia del TSJC de 2021, pero ahora la justicia ha dado la razón a esta familia y ha obligado al centro a impartir una segunda asignatura, aparte de matemáticas, en castellano: “No veo esto como una compensación a mi sufrimiento. Pero voy a pelear para que no vuelva a pasar esto. Ya no tengo miedo a ninguno. Lo que más me perjudicaba a mi psique era tener que ocultar mi identidad”. Y concluía: “Deberíamos normalizar ir al juzgado cuando el gobierno no lo hace bien”.

