Pablo Rivero: “Cada día damos menos valor a la privacidad, sobre todo la de los niños, y eso no es bueno”

Mucha gente piensa que nuestra vida privada es cada vez menos nuestra y más de los demás. Desde hace años es costumbre compartir en redes sociales momentos de nuestra vida diaria: qué comemos, dónde compramos, con quién salimos, con quién celebramos los cumpleaños, si hemos tenido un día bueno, uno malo, uno regular… O si, por ejemplo, hemos tenido un hijo: cuándo llegó a casa, cuándo ha empezado a gatear, sus primeras palabras grabadas en vídeo.

Cientos de miles de padres en todo el mundo cuelgan cada día en sus perfiles privados de redes sociales imágenes de sus hijos y esto ha abierto un debate social: ¿es seguro que circulen imágenes de nuestros hijos por Internet cuando ellos no han dado su consentimiento? ¿Quién ve realmente esas imágenes que subimos, aunque sea en perfiles privados?

Ojo a estos datos: el 23 % de los niños aparecen en redes sociales incluso antes de nacer, con instantáneas de las ecografías. El 81 % de los bebés son expuestos con menos de seis meses de edad. Incluso en ocasiones se les abren a los menores cuentas propias

Pablo Rivero, actor famoso por su intensa participación en ‘Cuéntame cómo pasó’, ha encontrado en esta realidad un filón para escribir una novela negra, ‘La Cría’, cuarto libro que ha escrito y que ha presentado en Fin de Semana con Cristina: “No tengo redes sociales, solo abrí Instagram porque me gusta la fotografía. Entones a mi alrededor empezaron a sonar vocecitas sobre el tipo de fotos que subía, me empezaron a decir qué imágenes hacían falta y me di cuenta de que estamos muy adoctrinados. Si una persona como yo, muy presente en la vida pública, me cuesta ganar seguidores, qué tendrá que hacer una persona anónima para alcanzar la fama, de ahí surgió la idea de ‘La Cría’”.

Obviamente las redes sociales tienen como función llegar a más y más gente a base de publicar imágenes, “se busca llegar y una parte está bien pero la otra no tanto porque nadie le da valor a la privacidad, sobre todo la de los niños, y hay que tener muy clara una clave: nunca sabes quién ve tus redes sociales. Internet es el paraíso del delincuente y estás metiendo ahí las fotos de los menores. En redes de pederastia se mueven esas fotos, lo sé porque lo he investigado. Y no solo de bebés, los menores suben también las suyas, los pederastias ven todo y les piden fotos subidas de tono y les chantajean, y no se lo cuentan a los padres”.

Todo eso lo cuenta en ‘La cría’, donde la trama gira en torno a la desaparición del niño más famoso de España, el cual ha hecho un anuncio muy importante, y entonces desaparece: “El libro es la cuenta atrás porque las primeras 24h/48h son cruciales. Quiero que la gente se entere de que estos temas existen. A nivel thriller y misterio la gente me dice que no para de leer”.

Un asunto espinoso, ¿a qué se debe esa portada tan terrorífica? Pablo desvela su inspiración: “Lo saqué de las fotos de conejos de Pascua de EEUU, son tipo de Espinete de peluche pero son terroríficos. En EEUU hay tradición de hacer fotos a los niños con conejos, y la mayoría de niños lloran aterrados, me inspiré en eso. Me gusta que el conejo pueda ser maravilloso pero me parece inquietante, inspirado en el cine de David Lynch, que debajo hay un actor en ese disfraz”.

Volviendo al asunto de las redes sociales, Rivero también recuerda el intenso acoso que se produce en ellas: “Hay decenas de seguidores para hacerte la vida imposible. Los exitosos también lo sufren por serlo, los conocidos lo sabemos. Y por supuesto también está la frustración, lo primero que dicen los profesionales es que ‘nadie tiene esa realidad tan perfecta’ que nos muestran los ‘influencers’; a una persona normal les estamos imponiendo unos cánones en una sociedad en la que el trabajo es más precario y eso lleva a la frustración”.

Para terminar, ¿cómo consigue Pablo actuar y escribir? “Soy un culo inquieto”, reconoce, “leo y veo documentales, guardando noticias, tengo inspiraciones e ideas, la verdad es que me falta tiempo. Al final es el tiempo que me deje ser actor”. Y, por supuesto, la pregunta de oro, cuánto va a durar ‘Cuéntame cómo pasó’: “Estamos en negociaciones, no estamos confirmados. Están hablando sobre ello y creo que, como mínimo, habrá otra temporada de cierre, sería raro que no la hubiera”.