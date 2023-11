El número 1 del thriller español: "Uno está más feliz profesionalmente cuando es segundo "

Todo vuelve.También él. Es el rey del thriller, el que consigue colocar best seller tras best seller en las estanterías de las librerías de todo el mundo y el que ostenta el título desde hace unos meses de 'autor más vendido en lengua española'. El Universo Reina Roja se ha convertido ya en todo un fenómeno a nivel mundial, un mundo construido alrededor del amor. Sí, del amor. Aunque nos choque escuchar esto en un thriller, es así. Y él mismo lo ha descubierto hace poco. Ni un año ha pasado desde que presentó su novela 'Todo arde' y ahora vuelve a Fin de Semana con 'Todo vuelve'. Juan Gómez Jurado presenta este trabajo que, un día después de salir al mercado, ya se ha convertido en el número 1 en ventas: "Uno está más feliz cuando es segundo... al menos eso me pasaba a mí. No una felicidad vital, sino desde un punto de vista profesional. En el momento en que estás tranquilo y no tienes una presión demasiado grande".

No es habitual para Juan Gómez Jurado, al menos últimamente, que le pregunten cómo se encuentra: "Normalmente casi nadie me pregunta cómo estoy. Me preguntan por el libro, por el éxito... por esas cosas. Y yo digo: ¿Os acordáis de que somos personas también?".

Su familia y amigos más íntimos son la toma de tierra de este escritor que ha sido el que más libros ha vendido en nuestro país en los últimos años: "Lo único de lo que puedo ser dueño es del metro cuadrado que tengo delante. De lo que te tienes que preocupar es de quién está delante de ti. Y ya está".

Millones de personas han seguido el trabajo de este novelista madrileño, autor de 'El Paciente', el universo 'Reina Roja' o 'Todo Arde'. Fue hace ocho años cuando una de estas lectoras le hizo ver algo en lo que él, hasta ese momento, no había reparado: Y es que siempre escribía sobre amor: "El amor es lo único importante en la vida. Los seres humanos somos animales racionales, pero animales (...) Pero un amor de verdad, irracional e injustificado en algunas ocasiones, creo que somos los únicos seres en el universo capaces de tenerlo".

Por cierto, que los fans del trabajo de Gçomez Jurado tienen una cita imprescindible el próximo 29 de febrero se estrena la serie 'Reina Roja' en plataformas: "Soy el productor ejecutivo de la serie... y puedo decir que es mejor que la novela".

