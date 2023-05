La mujer que todo lo sabe del café da claves para distinguir uno bueno: "Yo huiría..."

Con leche, con azúcar, solo, manchado, carajillo... Es probable que, teniendo en cuenta la hora que es, nos estés escuchando desde tu salón, desde tu cocina y estés disfrutando de tu primer café del día. O puede que del segundo. Esta bebida es una habitual en nuestros desayunos, en nuestras sobremesas... Y casi siempre lo fastidiamos añadiéndole ciertos complementos. No lo digo yo, lo dicen los que de verdad saben de esto. Y la mayor experta en esta materia es Marisa Baqué. Es catadora y tostadora de café y CEO de BB's Café en Bizkaia. Lo suyo con el café, explicaba en Fin de Semana, fue amor a primera vista. O primer olor, en este caso: "Es bastante fácil distinguir un café de otro. No es lo mismo el aroma de un café de Colombia en contraste con uno de Etiopía, por ejemplo". A la pregunta más frecuente, cuál es el mejor café del mundo, no hay respuesta clara: "Está claro que tiene que estar bien elaborado". Y la catadora era tajante: "En este país el consumidor tiene que aprender a elegir una buena taza de café o un buen café. Hay que empezar a divulgar que el café es una bebida saludable cuando hablamos de cafés bien cultivados, fermentados, tostados y bien elaborados".

La experta desmitificaba algunas creencias en torno al café. Por ejemplo: "Tenemos una creencia errónea de que el café tiene que tener sabor quemado, amargo... y no es así. Si se tuesta adecuadamente un café, y es de buena calidad, encontraremos notas afrutadas, florales, a chocolate...". "La razón por la que ponemos azúcar al café es porque el café que hemos consumido hasta ese momento es muy amargo. Siempre digo que hay que dar una oportunidad al café. ¿Mi recomendación? Huir del azúcar".

