Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou: "Si volviera a nacer, elegiría lo mismo. ¡Qué manera tan estupenda de gastar la vida!"

Este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUND. Un día muy para recordar a los hombres y mujeres que dejaron atrás las comodidades del mundo para llevar la palabra de Dios a los lugares más recónditos y, muchas veces, olvidados del mundo.

Juan José Aguirre tenía 17 años cuando supo que Dios le llamaba para ser misionero: "Fue la Providencia la que me impulsó. Me prepararon los Misioneros Combonianos durante diez años y a los 28 ya estaba en Centroáfrica". A sus 70 años, Aguirre es obispo de la ciudad centroafricana de Bangassou: "Si volviera a nacer y el Señor me volviera a elegir volvería a elegir lo mismo... ¡es una manera estupenda de gastar la vida!" afirmaba en los micrófonos de Fin de Semana.

Desde hace cuatro décadas, la vida de este cordobés gira en torno a los más necesitados. Se trata de una vida tranquila, "de acercarse a los más vulnerables, de hacer proyectos de desarrollo para que la gente no sea víctima de su propio hermano. Trabajamos en la escuela, porque el chaval que acaba los estudios es un chaval menos que va a entrar en la guerrilla... y construir Iglesias".

En el mundo hay más de 60.000 misioneros de todas las nacionalidades, 16.000 de ellos españoles. Monseñor Juan José Aguirre tenía 28 años cuando pisó por primera vez suelo centroafricano: "Tardé dos años en entrar en una cultura que no era la mía. La gente con la que he vivido me enseñaron que la vida es corta; que no hay que ahogarse en un vaso de agua, hay que quitarle leña al fuego... y hay que encontrar razones para vivir" afirmaba el sacerdote.

En estos años, he tenido que ponerme de escudo humano frente a una mezquita

República Centroafricana es uno de los países más peligrosos del mundo en gran medida por las guerrillas que allí operan: "He vivido momentos de que la misión haya sido totalmente saqueada; de ver balas pasando por delante; de ponerme de escudo humano delante de una mezquita porque los musulmanes que estaban detrás de mí podían morir en un genocidio... he vivido momentos de una gran tensión. Pero también hemos vivido momentos preciosos. Comunidades que van creciendo y que van agradeciendo" reflexionaba este misionero que aprovechaba para agradecer las ayudas que cada año le llegan gracias a Obras Misionales Pontificias.

