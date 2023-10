El momento más difícil artísticamente de Pastora Soler: "Estaba al límite. Fue un infierno"

Fue bautizada como Pilar Sánchez Luque, aunque su nombre artístico es Pastora Soler. La artista sevilla pone el broche a una gira en la que ha cantado los temas de su último disco, 'Libra'. Y en Fin de Semana hemos aprovechado la ocasión para repasar con ella sus 30 años de carrera.

Una entrevista especial, porque coincide con la fecha del fallecimiento de su padre, José Francisco Sánchez, hace tres años. A él va dedicada la primera canción de este álbum, 'Del cielo a mi corazón': "Una canción que me habría gustado cantar muchos años más tarde".

La artista ha viajado a su infancia y a sus comienzos musicales: "Lo que se escuchaba en mi casa desde que tenía uso de razón era copla. Mi madre era amante de las coplas de Juanita Reina y era lo que empecé a cantar metida en mi habitación delante del espejo. En Andalucía casi todas las niñas empezábamos a cantar con el género de la copla".

Su carrera y nombre fueron despegando y haciéndose conocidas para el gran público. En 2012 representó a nuestro país en el festival de Eurovisión con su tema 'Quédate conmigo', con el que logró el décimo puesto en el ránking: "Con todo lo que me costaba encontrar mi sonido o que la gente me escuchara de la manera en que quería ser escuchada, este fue mi paso más fuerte. Que se me escuchara con este tipo de canción. Como experiencia es brutal".

Recordaba la sevillana uno de los momentos más difíciles que vivió artísticamente. Tras una época de gran exigencia técnica vocal, un 8 de marzo de 2014 Pastora Soler sufrió un desmayo en un concierto. Pese a ello, continuó con una gira de nueve meses hasta que en el Teatro Cervantes de Málaga perdió la voz en plena actuación: "Estaba al límite. Esos nueve meses fueron un infierno. A veces, cuando ocurre algo y empiezas a ver que no funciona nos empeñamos. Y cuando forzamos la máquina nos estamos destruyendo en todos los sentidos... todas las herramientas que había adquirido durante tantos años no me servían para nada. Yo sufría en el escenario. Yo empecé en esto porque el escenario me hacía feliz. Esperaba que fuera algo pasajero pero cuando al final falla mi instrumento dije 'se acabó'".

El 22 de octubre, en el Wizink Center de Madrid, ofrecerá la sevillana un concierto único, como broche de oro a una gira en la que ha presentado su último álbum 'Libra'.

