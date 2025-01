Miedo a no dar la talla: ¿Por qué se ha disparado el consumo de Viagra entre los jóvenes

Hay cifras, cuanto menos, preocupantes: Entre el 20 y 25% de las pastillas de Viagra que se venden en nuestro país son consumidas... por menores de 30 años. Las consultas de los urólogos empiezan a ser visitadas por jóvenes que recurren a los fármacos para favorecer la erección.

Muchos de ellos aducen motivos psicológicos como origen de sus problemas. En Fin de Semana ha estado Eduard García, urólogo y responsable de Unidad de Andrología en el Instituto de Urología Serrate Ribal, que confirmaba el problema que se están encontrando: "Hace 20 años veías de vez en cuando a un chaval joven y ahora, día sí y día no, ves a gente joven que se siente insegura o que dicen que esto les lleva pasando toda la vida".

En opinión del especialista, "hemos pasado de bailar lentas a todo lo contrario: no bailas, no hablas... y cuando haces match por aplicación o conoces a alguien por Instagram, mantenemos relaciones al cabo de cinco minutos. Y eso hace que algunas personas se sientan inseguras y necesiten ayuda". Falta de comunicación y de conocimiento de la pareja influyen en el miedo y en la falsa necesidad de 'dar la talla' durante el acto sexual.

Alamy Stock Photo El problema en auge que detectan los médicos

Me preocupa que un chico sano de 25 años se ponga tanta presión" Eduard García Urólogo

"No diría que una minoría de hombres toma fármacos: está muy extendido" aseveraba tajante García: "No me preocupa el efecto del fármaco sobre la salud. Me preocupa por qué un chico sano de 25 años se pone tanta presión. Por qué socialmente estamos generando un modelo tan poco natural que lleva a un joven a tomar fármacos".

El consumo de pornografía, coincide el especialista, repercute en esta realidad: "El porno influye a todas las edades (...) es lo más parecido a la educación sexual que tienen los chavales hoy. Cualquier chaval que tiene un teléfono ve porno. Las cifras dicen que, a los 14 años, prácticamente todos los niños, y cada vez más niñas, consumen pornografía de forma regular". Las consecuencias son la distorsión de la realidad de las relaciones sexuales y de todo lo que las rodea.

Alamy Stock Photo El consumo de pornografía es uno de los factores tras el aumento de consumo de fármacos

