Así influye la ansiedad en la disfunción eréctil en los más jóvenes

En "Salud al Día" en Cope Asturias, el doctor Luis Castellanos ha abordado en profundidad cómo la inteligencia artificial está revolucionando la medicina, especialmente en la detección precoz del cáncer de próstata y en el tratamiento de problemas de salud sexual.

Vivimos en una época en la que las nuevas tecnologías están transformando todos los aspectos de la sociedad, y el sector sanitario no es una excepción. La inteligencia artificial (IA) se posiciona como un factor decisivo en la evolución de la medicina en los próximos años, permitiendo diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados y una mayor eficiencia en la atención médica.

La IA se basa en la recopilación y análisis masivo de datos mediante sistemas que imitan las redes neuronales del cerebro humano. En el contexto de la salud, la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos facilita la identificación de patrones genéticos y otros factores que podrían predisponer al desarrollo de enfermedades. La recopilación de esta información es posible gracias a la colaboración de hospitales y sociedades médicas, quienes generan bases de datos que son analizadas por potentes computadoras. De este modo, se logran pautas más efectivas para la prevención y tratamiento de enfermedades.

Pixabay Hombre triste

Avances en el diagnóstico del cáncer de próstata

Uno de los campos en los que la IA ha demostrado un impacto significativo es en la detección precoz del cáncer de próstata, el tipo de cáncer más común entre los hombres. El urólogo Luis Castellanos, en Salud al Día., subraya la importancia de las resonancias magnéticas multiparamétricas en este ámbito. “En este momento, la resonancia nuclear magnética multiparamétrica es fundamental para el diagnóstico temprano del cáncer de próstata. Gracias a los bancos de imágenes recopilados a nivel mundial, se están detectando cánceres que antes pasaban desapercibidos”, afirma Castellanos.

Actualmente, se estima que la utilización de estas tecnologías permite incrementar en un 20% las posibilidades de un diagnóstico temprano, lo que resulta crucial para el tratamiento de la enfermedad. La detección precisa del área afectada por el cáncer permite a los médicos intervenir a tiempo, evitando así cirugías invasivas y preservando funciones vitales como la continencia y la potencia sexual.

Impacto de la salud mental en la disfunción eréctil

La relación entre salud mental y salud sexual es otro de los temas en los que el doctor Castellanos ha puesto el foco. Según el especialista, “la salud mental está íntimamente ligada a la salud sexual; cuando una se ve afectada, la otra también lo hace”. Esta conexión se observa especialmente en pacientes jóvenes menores de 40 años, donde el componente psicológico suele ser predominante. Nerviosismo, falta de experiencia y temor al fracaso pueden generar un bloqueo que afecta la función eréctil.

Sin embargo, esta problemática no se limita a los jóvenes. También en hombres maduros pueden coexistir factores médicos como enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión u obesidad, junto a un componente psicológico como el estrés o la ansiedad. “Aunque la disfunción en jóvenes se relaciona más con problemas mentales, en hombres mayores a menudo se superpone con afecciones médicas”, apunta el doctor.

Pixabay Joven con miedo

La importancia de la terapia sexual

Ante estos problemas, el tratamiento psicológico y la terapia sexual se presentan como soluciones eficaces. Castellanos explica que su clínica cuenta con un equipo de psicólogos especializados que trabajan con los pacientes para eliminar bloqueos emocionales y restaurar una vida sexual plena. “Es fundamental que los pacientes busquen ayuda profesional y sigan la terapia recomendada”, enfatiza el especialista. En muchos casos, solo son necesarias unas pocas sesiones para identificar y resolver la raíz del problema, mejorando así la calidad de vida de los afectados.

El urólogo resalta que cuanto antes se trate el problema, mejor será el pronóstico, ya que prolongar la situación puede desencadenar un círculo vicioso que agrava la autoestima, aumenta el miedo al fracaso y, en casos extremos, puede llevar a la depresión o incluso a la ruptura de la pareja.

Romper el tabú:

Un obstáculo frecuente en el tratamiento de la disfunción eréctil es la vergüenza que sienten muchos hombres al hablar sobre su vida sexual. Aunque la sociedad ha avanzado en la normalización de estos temas, sigue habiendo personas que, por pudor, evitan consultar a un especialista. No obstante, Castellanos insta a los hombres a no ignorar el problema. “Recomiendo que cualquier persona con disfunción eréctil no lo vea como algo que se resolverá solo con el tiempo. Dejarlo pasar solo empeora la situación”.

Para los jóvenes, abordar la disfunción tempranamente puede evitar que el problema se agrave con los años, y para los adultos mayores, entender que una vida sexual satisfactoria es posible más allá de la edad resulta fundamental. “Es posible disfrutar de una vida sexual activa hasta edades avanzadas, siempre y cuando se sigan los tratamientos indicados por los especialistas”, concluye el doctor.