“Un metro cuadrado, unas acelgas, lechugas y una hora a lasemana bastan para tener un huerto aceptable”

A lo mejor en el colegio hiciste un huerto, y entonces parecía fácil: un par de tomates, un par de patatas, quizás unas zanahorias. Plantarlas en tierra, echar agua cada día y esperar. Bueno, pues sí pero no del todo porque un huerto de verdad, uno que realmente dé comida para ser autosuficientes, es mucho más que sembrar y esperar antes de cosechar. Un huerto puede convertirse en un trabajo a tiempo completo como tantos otros.





Por eso este libro es tan interesante, porque desvela muchos procesos que, a lo mejor, ni imaginamos. 'Vete al huerto. La huertina de Toni' (Ed. Espasa) es obra de Toni Jardón, un apasionado de la naturaleza y de cultivar sus propios alimentos. Empezó poco a poco en un rincón de su casa y, muchos años después, tiene un canal de YouTube con más de 400 vídeos, más de 1,7 millones de suscriptores y más de 230 millones de visualizaciones. Como todo eso le sabía a poco ahora nos llegan sus conocimientos en este libro que presenta en Fin de Semana con Cristina y, de paso, cuenta de dónde sale esa fascinación hacia el huerto: “Desde pequeño he sentido pasión por la naturaleza y las plantas. La primera vez que deseé tener un huero tenía 7 u 8 años, mis padres me dejaron una de las peores zonas del jardín para que diera rienda suelta a mi pasión. Allí empecé a cultivar sin saber nada de plantas. Fue un desastre pero nunca desaparecieron las ganas de ver brotar las semillas que ponía. Era más difícil formarse porque no había las tecnologías de ahora, pero desde siempre”.

La pregunta es obligada: ¿cualquiera puede hacerse un huerto? Toni lo aclara: “Todo depende de lo que busquemos, si queremos experimentar basta con un metro cuadrado, hay libros sobre eso, se puede conseguir una producción aceptable que te deje probar algo. Pero en realidad lo importante no es el espacio sino el tiempo de que dispongamos porque esta vida tan ajetreada no deja apenas tiempo para dedicarlo al huerto. Siempre digo que requiere de dos a tres veces por semana y media hora mínima, y empezar con poquita cosa para no agobiarnos”.

Ya tenemos el espacio, mínimo, pero es algo, ¿por qué planta empezamos? “Me lo preguntan mucho y siempre digo que sea una de ciclo corto, es decir, que se coseche rápidamente en 60 a 90 días máximo, que tenga muchas plagas y no requiera muchos cuidados, estilo el rabanito, la lechuga, la acelga, etc.; y las mejores herramientas son nuestras manos pero además una pequeña azadilla manejable para poder manejar el suelo”.

“Cada cultivo es un mundo y depende mucho de unos requerimientos diferentes”, explica Jordi, “por eso es esencial informarse un poco sobre todo en el tema de plagas, aunque son sota, caballo y rey porque siempre son las mismas: el pulgón, la mosca blanca o araña roja, etc., fuera de esas no hay grandes cosas y en el libro y en el canal pongo varias formas de combatirlas”.

También es verdad que los huertos parecen estar muy de moda, algo que Jordi explica: “Creo que tenemos la necesidad de contactar con la tierra, de hecho se ve ahora con las escapadas rurales, volver a la montaña y desconectar del mundo urbanita. Cuando pones las manos sobre la tierra creo que esa conexión aparece”.

No perdemos de vista el junio tórrido que estamos viviendo, y Jordi reconoce que es complicado: “Es un momento delicado en el que tenemos que estar más pendientes del huerto. Hay cultivos que necesitan temperaturas más frescas pero estos calores vienen bien a la mayoría de las plantas pero sí es verdad que frenan el crecimiento, por eso es esencial cuidar el riego ya que la tierra se seca. A más sol más crecimiento pero hay niveles excesivos, las plantas sufren estrés y se frena el crecimiento, hay que regar más, pero no porque necesiten más agua sino porque se reseca el sustrato, que es su fuente de vida”.