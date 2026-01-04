El método definitivo para ahorrar en 2026: un economista desvela la clave del 'preahorro'

En un contexto donde la inflación ronda el 3% y la tasa de ahorro ha caído a mínimos, muchas familias españolas encuentran dificultades para llegar a fin de mes. Para arrojar luz sobre cómo gestionar la economía doméstica, el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, con Beatriz Pérez Otín, ha contado con la intervención del economista Luis Pita, autor del libro ‘Ten peor coche que tu vecino’, quien ha ofrecido consejos prácticos para elaborar un presupuesto familiar para 2026.

Según Pita, el inicio del año es un momento especialmente delicado para las finanzas personales. "Enero, claramente, es el peor momento del año para las finanzas personales y para el ahorro", ha afirmado el economista, señalando que las familias afrontan ahora los pagos de los créditos y gastos realizados durante las navidades.

Los dos errores que sabotean el ahorro

El primer gran error que cometen las familias, según el experto, es no contar con un fondo de emergencia. Mientras que los gastos previsibles como la electricidad o la comida se suelen controlar, son los imprevistos los que desequilibran las cuentas. "Esos gastos son los que nos destrozan el presupuesto familiar", advierte Pita, ya que es en ese momento cuando la mayoría de las personas recurren a la deuda.

La solución, explica, es "construir un fondo de emergencia" de manera proactiva. Se trata de ir guardando una cantidad de dinero reservada específicamente para que, cuando surjan los imprevistos, "que los va a haber", no se desajusten todas las finanzas y no sea necesario endeudarse.

El segundo fallo habitual es intentar ahorrar a final de mes, una estrategia que, en palabras de Pita, "no funciona". La costumbre de esperar a ver qué sobra después de todos los gastos del mes rara vez da resultado, impidiendo consolidar un hábito de ahorro efectivo.

El 'preahorro': la fórmula que sí funciona

Frente al método tradicional, Luis Pita recomienda aplicar la técnica del "preahorro", que consiste en ahorrar a principio de mes y de forma automática. La clave es programar una transferencia automática en el banco para que, nada más recibir la nómina, una cantidad de dinero se separe a una cuenta que no se pueda tocar. "Este es el consejo, la cosa más importante que tenemos que hacer los españoles para ahorrar este año es preahorrar", ha sentenciado.

Sobre dónde guardar ese dinero, el economista diferencia entre el fondo de emergencia, para el que no es prioritaria una alta rentabilidad, y el ahorro a largo plazo. Este último sí debe invertirse en productos específicos para combatir la inflación y evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Trucos para controlar los 'gastos hormiga'

Pita también ha abordado los conocidos como "gastos hormiga", esas pequeñas compras impulsivas que merman el presupuesto sin que apenas nos demos cuenta. En lugar de confiar en la fuerza de voluntad, propone un truco más efectivo: la sustitución. Como ejemplo, ha sugerido cambiar un café de 4 euros por uno preparado en casa, lo que permite mantener el hábito social pero reduciendo drásticamente el coste.

Finalmente, ha recomendado realizar lo que denomina "el día de las facturas". Esta práctica consiste en dedicar unas horas a principio de año para revisar todos los gastos recurrentes, como facturas de luz, gas o suscripciones a servicios. El objetivo es identificar y cancelar aquellos que ya no se utilizan, como "el gimnasio ese que te apuntas esas de hace 5 meses y ya no utilizas".