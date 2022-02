“Lo de Meta yéndose de Europa es un órdago malísimo de Zuckerberg, no va a pasar nunca”

¿Te imaginas vivir sin Facebook ni Instagram? Seguramente me digas “hace unos años no existían y vivíamos sin problemas”, ya claro, pero es que la sociedad ha cambiado mucho y ahora parece que vivimos unos tiempos en los que parece que, si no estás en las redes sociales, no existes ni eres nadie.

Pues resulta que hace unos días saltaban las alarmas porque parecía que Europa iba a decir adiós a Facebook e Instagram por una supuesta amenaza de Mark Zuckerbeg, el fundador de Facebook, de irse. Pero luego parece que Zuckerberg ha reculado. ¿Qué ha pasado y qué pasa en realidad? Nadie mejor para explicarlo que nuestra experta en tecnología Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting, que lo explica en Fin de Semana con Rosa Rosado: “Esto un órdago que se ha tirado pero le va a salir fatal, nunca lo va a hacer. Y además es falaz porque Facebook e Instagram no están en Europa. Los datos que se generan cuando haces cualquier cosa en internet generan a su vez una polémica: dónde deben estar y quién tiene derecho a analizarlos, supervisarlos, ver qué está pasando, etc.; es un litigio que lleva sucediendo entre la UE y Facebook desde 2015 y que cada vez va tomando un cariz distinto. En Europa hay un enfoque comercial y de la privacidad muy distinto al de EE.UU.; en Europa hubo un juicio en 2015 y el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que Facebook no podía ceder los datos de los internautas europeos a las agencias de seguridad de EE.UU.; los reguladores europeos dicen que lo que pasa en Europa se queda en Europa, pero al final la cuestión está en que hay dos vertientes, la legal y la tecnología, y en la segunda puedes hacer muchas cosas sin traspasar leyes”.

Stella detalla que Zuckerberg afirma que, “si limitas el enfoque de mi negocio y cómo llevo a cabo mi red social, los ciudadanos europeos no tienen acceso a las funcionalidades y a todas las cosas tan estupendas como las stories, grupos, etc.; si usted no me deja llevarme los datos, yo no les ofrezco los servicios de mi plataforma a los ciudadanos de Europa, pero es una amenaza que es papel mojado. Facebook e Instagram no se van a ir, vivimos más de 500 millones de personas en Europa y es una parte relevante del volumen mundial de usuarios. Al final no es tanto dónde están los datos sino qué se están haciendo con ellos y hasta qué punto estás respetando el espíritu de la ley”.