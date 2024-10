Un médico explica el hábito que debes incluir en tu rutina para prevenir la artrosis: "Se ha demostrado"

Uno de cada cuatro adultos en España tiene una enfermedad reumática. Para conocer en profundidad cómo afectan estas patologías en la vida diaria y qué podemos hacer para evitarlas, en 'Fin de Semana' hemos hablado con el doctor Marcos Paulino Huertas, que es jefe del servicio de reumatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real y presidente de la Sociedad Española de Reumatología.

"Los reumatólogos estamos acostumbrados a que la gente venga a decirnos lo que les duele. Y efectivamente, en estas épocas de cambio la gente lo percibe más. Muchas veces te cuentan que va a cambiar el tiempo, incluso lo predicen con un par de días de alteración.

Sí que parece que puede haber una alteración en los receptores que hay en las articulaciones al producirse los cambios de presión cuando vienen las borrascas o cuando cambia el tiempo", ha comenzado explicando el médico.

Respecto a los dolores que padecemos, explica cuándo deben preocuparnos: "Cuando tú tienes un dolor a nivel de tu esqueleto, en las articulaciones y no te has dado ningún golpe ni has hecho nada para tenerlo, evidentemente se está produciendo algún pequeño problema.

Lo que pasa es que muchas veces son dolores banales, inespecíficos y que tampoco tienen la mayor importancia. El problema fundamental es cuando el dolor persiste, cuando aparece, no se quita, y no digamos ya si la articulación se inflama, se aparece caliente, roja, hinchada. Entonces en ese momento está claro que tienes que ir a tu médico de cabecera, que valorará mandarte al reumatólogo".

Distintas enfermedades reumáticas

En este punto, el doctor ha explicado las diferencias entre algunas de las enfermedades reumáticas más comunes, ya que asegura que existen "más de 200 diferentes".

"Nosotros siempre decimos que el reuma no existe. Es un término muy habitual, pero realmente lo que existe son las enfermedades reumáticas.

te puede interesar El alimento para sustituir la sal que desconocías: di adiós al dolor de cabeza y haz tus huesos de hierro

La artrosis sería la más frecuente de todas ellas, es la enfermedad que se produce por el desgaste o la degeneración de los cartílagos en las articulaciones.

Y luego tienes muchísimas otras enfermedades reumáticas. Tienes la artritis, que esas ya tienen un componente de tipo inflamatorio, son mucho más agresivas, tienen normalmente un componente de tipo inmunológico, es decir, hay un trastorno autoinmune.

Otra es la osteoporosis, la pérdida de masa ósea, de calcio, como dicen, en los huesos, que es más habitual en las mujeres después de la menopausia

Tenemos el lupus, dentro de las enfermedades autoinmunes, esa enfermedad tan compleja o, por ejemplo, la gota, que tradicionalmente se asociaba con personas que tomaban dietas excesivas de alcohol o de ciertos alimentos y que luego se ha visto que no es tan así".

Foto de archivo Una persona mayor con dolor de cabeza

11 millones de afectados en España

Una patología que sufre muchísima gente en España: "Afectan a 11 millones de personas en nuestro país, es decir, uno de cada cuatro adultos en España tiene una enfermedad reumática.

Es un error asociarlos sólo a personas mayores. Muchas de las enfermedades de tipo inflamatorio debutan en gente de 25, 30 años, 40 años. Es decir, gente que está en la forma de la vida, que está activa y que les afecta notablemente en su vida social, laboral, personal. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta".

¿qUÉ PODEMOS HACER PARA EVITARLAS?

Por último, ha explicado algunos hábitos que podemos incluir en nuestra rutina para evitar este tipo de patologías o para sobrellevarlas de la mejor forma posible: "Nosotros recomendamos practicar ejercicio, un ejercicio adaptado y adecuado a tu enfermedad o a tus dolores y limitaciones.

Está demostrado que el ejercicio físico va a mejorar las molestias que tiene el paciente porque se libera sustancias antiinflamatorias. Además, que va a mejorar nuestra masa muscular y va a aumentar nuestra masa ósea, la cantidad de calcio que tenemos en los huesos.

Por supuesto, evitar el tabaco. El tabaco está demostradísimo, que empeora casi todas las enfermedades reumáticas. Tener una buena salud bucal, porque muchas veces las bacterias que están en la boca pueden favorecer a desencadenar este tipo de enfermedades, o por lo menos las de tipo autoinmune, inflamatorio.

Y luego hacer una dieta mediterránea, que es la única dieta de todas las que se ha estudiado en el mundo, que ha demostrado que es beneficiosa para prevenir o para controlar este tipo de enfermedades".